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Mevsim geçişlerindeki saç dökülmelerine dikkat etmek gerekiyor

Saç Ekim Uzmanı Nihat Tüney, mevsim geçişlerinde yaşanan saç dökülmeleri konusunda uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar...

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 09:51
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Mevsim geçişlerinde saç dökülmelerine aman dikkat!

Mevsim geçişlerindeki saç dökülmelerine dikkat etmek gerekiyor
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Nihat Tüney, " Mevsimsel saç dökülmesiyle ilgili farklı görüşler olsa da bu dönemlerde gözle görülür bir dökülme olduğu ortada. Mevsimsel saç dökülmeleri özellikle kadınlarda daha sık gözleniyor. Aslında her saç teli, gelişimini tamamladığında dökülür. Sebebinin ise büyük oranda mevsimsel geçişlerde gözlenen hormonal değişikliklerden veya stresten kaynaklandığı düşünülüyor" diye konuştu.


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Nihat Tüney, "Araştırmalarda, yaz aylarında kafatasını güneş ışınlarından korumak için saç uzama hızının arttığı ve dökülmenin azaldığı gözlemleniyor.”dedi ve ekledi:

“Havaların soğumaya başlamasıyla ise doğal dökülmesi geciken saçlar, Eylül-Kasım ayları arasında hızla dökülüyor. Günde ortalama 100-150 saç telinin dökülmesi normal kabul ediyor"

DÖKÜLME NE KADAR SÜRERSE DOKTORA GİDİLMELİ?

Mevsimsel dökülme ya da yoğun dökülmenin iki aydan uzun sürmesi halinde doktora gidilmesi gerektiğinin altını çizen Tüney, "Kişinin kullandığı ilaçlar veya saçlara yapılan yoğun kimyasal ve yüksek ısı gibi fiziksel faktörler de saç dökülmesini artırır. Gelişim için gerekli olan protein, vitamin, mineral, aminoasitler ve esansiyel yağ asitlerinin eksikliği de yine saç dökülmesini artıran önemli nedendir. Saçlar, kemik iliğinden sonra vücuttaki en hızlı gelişen dokudur.” Şeklinde konuştu.


Nihat Tüney sözlerine şunları ekledi:

"Saç dökülmelerinde destek tedavi de önemli. Destek tedavileri genel olarak takviye edici gıda olarak bilinir ve başlıca demir, selenyum, biotin, çinko, esansiyel yağ asitleri, A vitamini, B vitamini kompleksi, E vitamini ve niasin gibi çok çeşitli vitamin, mineral ve aminoasitleri içerir. Bu ürünlerin ortalama 3-4 ay kullanıp ara verilmesi gerekir. Tedaviler kişiye özel olmalıdır."

DHA

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