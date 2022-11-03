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Kadınlarda o depresyon türü 4 kat daha fazla

Psikiyatri Uzmanı Dr. Güven Kızılkale, “Mevsimsel depresyon, mevsimlere bağlı olarak değişiyor. Mevsimsel depresyon geçiren pek çok insanda belirtiler sonbaharda başlayıp kış boyunca devam eder ve kişi kendini sürekli halsiz ve keyifsiz hisseder.” Dedi ve ekledi: “Ayrıca kadınların, mevsimsel depresyona yakalanma riski erkeklere göre 4 kat fazladır”

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 14:03
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Mevsimsel depresyon kadınlarda erkeklerden daha fazla

Kadınlarda o depresyon türü 4 kat daha fazla
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Psikiyatri Uzmanı Dr. Güven Kızılkale, mevsimsel depresyonu açıklayarak tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler verdi.. İlkbahar veya yazın kendini gösteren depresyonun hafif başlayıp mevsim ilerledikçe şiddetinin artırdığına dikkat çeken Dr. Kızıkkale, “Sevilen aktivitelere karşı ilgisizlik, düşük enerji, uyku sorunları, iştahta değişiklik, odaklanma problemleri, umutsuzluk, suçlu hissetme, hayatı yaşamaya değer bulmama başlıca belirtileri arasındadır” dedi.

İŞTE MEVSİMSEL DEPRESYON NEDENLERİ

Mevsimsel depresyonun nedenlerinin kesin olarak bilinmediğine vurgu yapan Kızılkale, ancak etki eden faktörlerin bulunduğunun altını çizdi. Kızılkale o faktörleri şöyle sıraladı:

“Biyolojik saat (sirkadiyen ritim), sonbahar ve kış mevsimlerinde azalan güneş ışığı, mevsimler depresyona neden olabilir. Güneş ışığındaki bu düşüş vücudunuzun biyolojik saatini etkileyerek depresif duygulara yol açabilir. Serotonin seviyes, beyinde ruh halini etkileyen bir kimyasal olan serotonin seviyesinin düşüşü, mevsimsel depresyona neden olabilir. Güneş ışığının azalması da serotonin seviyesini düşürerek depresyonu tetikleyebilir. Melatonin seviyesi mevsimdeki değişiklikler, uyku düzeni ve ruh halini etkileyen melatonin dengesini bozabilir”

MEVSİMSEL DEPRESYONDA TEŞHİS VE TEDAVİ


Dr. Kızılkale, teşhis ve tedaviyle ilgili ise şöyle konuştu:

“Fiziksel muayene, doktorunuz genel sağlık durumunuzu inceler. Bazı durumlarda depresyon, altta yatan fiziksel sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Kan tahlilleri, tam kan sayımı veya tiroit fonksiyon testleri gibi bazı testler istenebilir. Psikolojik değerlendirme, depresyon teşhisi için doktorunuz sizden belirtilerinizi, düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızdaki değişikliklerinizi bildirmenizi isteyebilir. Mevsimsel depresyonun tedavisinde antidepresanlar ve D vitamini takviyesinin yanı sıra ışık (fototerapi) ve bilişsel davranışçı terapiye de başvurulmaktadır. Depresyon tedavisinde psikoterapilerin yüksek oranda etkili olduğu bilinmektedir.
Mevsimsel depresyon geçiren kişilerde özellikle belirtiler şiddetliyse antidepresan tedavisi işe yarayabilir. Antidepresanların etkilerini göstermesinin birkaç haftayı bulabileceğini unutulmamalıdır. Gün ışığından daha fazla yararlanma, sağlıklı beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku, fiziksel egzersiz ve sosyal ilişkilere zaman ayırmak mevsimsel depresyondan korunmada önemli rol oynamaktadır”

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