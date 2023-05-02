Meyan Şerbeti nelere iyi gelir

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle yaz aylarında bolca tüketilen meyan şerbeti, Ağustos sıcağına denk gelen Ramazan ayında iftar sofraların vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor.

Doğal meyan kökü bitkisinden üretilen ve temiz ve hijyene dikkat edildiğinde bazı hastalıklara iyi geldiği belirtilen Meyan kökü şerbeti, yaz aylarında ve özellikle Ramazan aylarında bölge insanlarının en önemli içeceklerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Bölgedeki bir çok kentte olduğu gibi Şanlıurfa’da da ana cadde ve sokaklarda seyyar satıcılar ve şerbetçi dükkanlarınca satılan şerbetin fiyatının da ucuz olması dolayısıyla her bütçeye hitap ediyor. Gündüz gölgede hava sıcaklığının 40 derece civarında seyrettiği Şanlıurfa’da, iftara yakın saatlerde vatandaşlar, bilinen bazı şerbetçilerin önünde zaman zaman kuyruklar oluşturuyor.

Abdullah Culha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar saatlerinde işyeri önündeki yığılmaların önüne geçmek için aynı noktaya ikinci dükkanı açarak, müşterilerine hizmet sunmaya çalıştığını söyledi. Bölgede meyan şerbetinin çok sevildiğini ifade eden Abdullah usta, yalnızca kendi işyerinde günde yaklaşık 1 ton civarında şerbet satıldığını belirtti.

Yarım asra yaklaşan mesleki tecrübesinin bulunduğunu dile getiren Çulha, şerbetin hazırlanmasında temizliğe ve kaliteye önem verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

”Yerli meyan kökü kullanıyoruz. Özellikle Ramazan’da satışlarımız artıyor. İşimizi resmi olarak, belgeli yapıyoruz. Ne kadar müşteri gelirse gelsin herkese yetecek kadar şerbetimiz var. Şerbetimize herhangi bir katkı maddesi karıştırmıyoruz. Farklı yörelerden ve topraklardan getirttiğimiz meyan köklerini kullanıyoruz.”