Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk kez 1971'de tanışıp Kaygısızlar grubuna katıldı ama grup daha sonra dağıldı.

1976'da Özkan Uğur, Ayhan Sicimoğlu ve Galip Boransu grup kurdular:

-İpucu Beşlisi

Grubun "Heyecanlı" şarkılarına İzzet Öz tarafından klip çekildi ki;

-Türkiye'nin ilk video klibi oldu…

Özkan Uğur, Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile 1978-79 döneminde bir araya geldiler:

-Grup Karma…

1978 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'ne "İmkansız" şarkılarıyla katılan Grup Karma 4’üncü oldu.

1980'de bugünkü grup kuruldu:

-Mazhar, Fuat, Özkan…

Grubun ilk çalışması "Merhaba Müzik" müzikali oldu.

Nükhet Duru'nun başrolde olduğu müzikal takip etti:

-"Nükhet Duru ile 10 Yıl Geçti…"

Grubun üyeleri Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Seyyal Taner gibi isimlere de eşlik ettiler.

1984'te uzun yıllar üzerinde çalıştıkları ilk albümlerini çıkardılar:

-Ele Güne Karşı Yapayalnız

Bu albümde yer alan şu şarkılar büyük beğeni kazandı:

-Ele Güne Karşı,

-Güllerin İçinden,

-Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da,

-Yalnızlık Ömür Boyu…

1985’te Mazhar-Fuat-Özkan üçlüsü Diday Diday Day ile katıldılar.

Eurovision'un İsveçli sunucu Lill Lindfors grubun adını şöyle anons etti:

-MFÖ…

Grup artık bu adı kullanmaya başladı.

1985’te 14. olan MFÖ 1988 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Sufi ile 15. oldu.

MFÖ 1990-2000 döneminde;

-Ali Desidero,

-Anında Görüntü,

-Sude,

-İK Ben,

-Ateş-i Aşka,

-Geçiniz,

-Agannaga Rüşvet,

-Belediye Nerede?

-Rüşvet,

-Patlamalar,

-Deneylere Doğru,

-Dönmem Yolumdan

-Mazeretim Var Asabiyim Ben,

-Sakın Gelme,

-Her Şey Çok Güzel Olacak, adlı eserleri albümlerine alarak ilk kez bir şairin şiirini yorumladılar.

“Her şey çok güzel olacak” Ekrem İmamoğlu’nun 1999 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimin de efsane sloganı oldu.

MFÖ, Show TV'de "Köşe Dönmece" TRT'de "Müzikli Hatıralar" programlarını hazırlayıp sundular.

2000-2020 dönemi;

2002 yılında ilk solo albümü “Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar” çıktı.

2003'te MFÖ şu eserleri yaptı:

-Ele Güne Karşı,

-Yalnızlar Garı…

“Collection best of” albümü sonrası yeni şarkılar çıktı:

-Enayi Miyim Ben?

-Ele Güne Karşı,

-Gözyaşlarımızı Bitti Mi Sandın?

11 Nisan 2006'da ise, 11 yıllık aradan sonra yeni şarkıların bulunduğu ve isim babasının Cem Yılmaz olduğu AGU piyasaya sürüldü.

Klip şarkıları "Sarı Laleler" ve "Vurgun Yedim" ile listelere girdiler.

2011 yılında "Hep Yaşın 19" ve "Masal" adlı şarkılara klip çekildi.

Özkan Uğur 2013 yılında lenf kanseri olunca konserlere bir süre katılamadı ancak bu kanseri yendi.

MFÖ 2017 yılında Kendi Kendine albümü ile müzik dünyasına geri döndü.

2020 yılında Özkan Uğur tekrar kanser tedavisi görmeye başladı.

COVID-19 pandemisi sürecinde "Maske Tak" adlı bir şarkı da yaptılar.

Özkan Uğur daha önceden atlattığı kanser tedavisinin tekrar nüksetmesi üzerine 8 Temmuz 2023 günü hayatını kaybetti.

İsveçli sunucu Lill Lindfors’un adını koyduğu grup ve sanatçının sevenleri büyük acı yaşadı.

-MFÖlüm

Mekanın Cennet ruhun şad olsun büyük sanatçı Özkan Uğur.

Ailene ve sevenlerine sabır diliyorum.

Seni hiç unutmayacağız…