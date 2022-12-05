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Devlet Bahçeli: 6’lı masanın adayı sınıf arkadaşım olsun

MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masanın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddiaları hakkında, "Tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" diye cevap verdi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 16:10
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6'lı masaya aday önerisinde bulundu: Tercihim sınıf arkadaşım oluur

Devlet Bahçeli: 6’lı masanın adayı sınıf arkadaşım olsun
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Meclis'te bütçe görüşmeleri başladı. Görüşmelere katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Altılı masanın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddialarına yanıt veren MHP lideri, "Ankette kim çıkarsa ona karar verelim, siz de katılır mısınız dediler. Ben henüz cevap vermedim. Eğer birisi ankette bana gelirse, siz bu ankette kimse evet dersiniz derse, tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" diye cevap verdi.

Bahçeli, bu sözleriyle sınıf arkadaşı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkanlar özetle şu şekilde:

SİLİNDİR GİBİ EZİLMELİ

Türkiye 2023 yılında, yani Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümünde terör belasından Allah’ın izniyle kurtulacak, tek bir terörist dahi yakayı kurtaramayacaktır. Sabır ve tahammülümüz kalmamıştır. Sınırlarımızın mücavir bölgelerinde bütün hainler açık hedefimizdir. Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arap mıntıkasında canlı terörist bırakılmamalıdır. Alayı birden ekin gibi biçilmeli, silindir gibi ezilmelidir.

ÖLÜ DOĞMUŞ

(MHP’nin 100 maddelik anayasa teklifini de hatırlatarak) Önerimiz ve önceliğimiz 12 Eylül darbe anayasasında tadilat yapmak değildir. Maksadımız yırtıklara yama dikmek, eksik ve gedikleri pansumanla kapatmak hiç değildir. Zillet ittifakının dün açıkladığı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi’ ölü doğmuş, deyim yerindeyse dağın fare doğurması bile mümkün olmamıştır. Tamamıyla avunma ve avutmaya dayalı beyhude bir çabadır. Bunların kafası karmakarışıktır. 1982 Anayasası’nda çalakalem yaptıkları mevzi değişiklikleri, 150 yıllık anayasa geleneğinde yeni bir sayfa açmanın heyecanı ve gururu olarak takdim etmeleri, kelimenin tam manasıyla zırvadır.

YIKIM ANAYASASI

Diyorum ki, bunlardan hiçbir yol, hiçbir halt olmaz, olamaz. Bunların yapacağı veya değiştireceği anayasa yıkım anayasası, yenilgilerin egemen olduğu toplum sözleşmesidir. Zillet ittifakını oluşturan partilere çağrım, gelin Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa hazırlığına ve hedefine siz de katılın. Gelin siz de bu tarihi sorumluluğa ortak olun. Altısını bir araya getirsen bir Milliyetçi Hareket yapmaz.

UYKULARINI KAÇIRAYIM

Şimdi onların bir de uykusunu kaçırayım. 7 yıllık bir seçim yapılacakmış. Bir defa görev yapacakmış. Bir görevimizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde tamamladık. İkincisine 2023’te hazırlanıyoruz. Şimdi soruyorum. Cumhur İttifakı milletin ittifakıysa, iki yetmez üç olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, beşer yıllık üç dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin arayıp bulduğu şifadır.

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Delibo
5.12.2022 17:13
Sen koltuk tedarikçisi misin  
 
vatandaş
5.12.2022 17:11
bilemedin malesef sen kendin adaylıgını koyda görelim  
 
Gökhan 61
5.12.2022 17:11
Adam olda sen aday ol sana oy verelim bırak Erdoğan’ın ayakcılığını yapmayı  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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