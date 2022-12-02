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Ali Babacan'dan adaylık açıklaması. Aklımda isimler var

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tv100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın Yüzler Kulübü programında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 22:26
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı programda cumhurbaşkanı adayına dair açıklama yaptı

Ali Babacan'dan adaylık açıklaması. Aklımda isimler var
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Babacan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası cumhurbaşkanı adayı için parti içinde 'beyin egzersizlerinin' başlaması gerektiğini söylediğini açıkladı. Ali Babacan, "Partideki arkadaşlarımıza, 'artık zamanı geliyor bu işin, herkes yavaş yavaş kendi zihninin içinde muhtemel isimleri değerlendirmeye başlasın" dediğini aktardı. 

Babacan ayrıca, "Biz parti içinde ilk defa arkadaşlarımıza, "Artık zamanı geliyor bu işin, herkes yavaş yavaş kendi zihninin içinde muhtemel isimleri değerlendirmeye başlasın. Kim olur, kim olmaz diye zihinsel egzersizlere başlasın. Çünkü artık aralık ayından itibaren parti içinde istişare sürecine başlayacağız" dedi. 

"ALTILI MASA'YA GÖTÜRECEĞİMİZ İSİMLERİ BELİRLEME SÜRECİ BAŞLAYACAK"

"Sizin aklınızda isimler dolaşmaya başladı mı, siz de kendi içinizde bir fikir teatisinde bulunmaya başladınız mı?" sorusu üzerine Ali Babacan, "Aklımda tabi dolaşıyor ama aklımda dolaşanları henüz hiç kimseyle paylaşmadım, eşim dahil. Ama bir zihni değerlendirme var. Bir de ben çok dinliyorum insanları. Ama bu dinleme süreci bir yerde değerlendirme ve kendi isimlerimizi yani Altılı Masa'ya götüreceğimiz isimleri belirleme süreci başlayacak" dedi. 

"Teorik olarak şunu söylüyoruz hep: 6 genel başkandan hepsi tek tek potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır diyoruz" diyen Babacan, "Bizim parti teşkilatımıza sorun kim cumhurbaşkanı adayı olsun diye hepsi beni söyler. Ama bir başka partinin teşkilatı da kendi genel başkanını söyleyebilir. Aynı zamanda dışarıdan da isimler olabilir. Şu anda biz o havuzu küçültmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİR SIRALAMA İLAN ETMİŞTİK"

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün itibariyle Altılı Masa'da herhangi bir isim konuşmadık. Herhangi bir isimle ilgili olumlu, olumsuz bir değerlendirmede bulunmadık. Baştan itibaren biz bir sıralama ilan etmiştik. İlk önce yapmamız gereken geçiş sürecinin yol haritasını tamamlamak ve seçim sonrası kurulacak hükümetin programını bitirmek. Bir bakıma ortak cumhurbaşkanı adayımızın seçim beyannamesini 6’lı partinin ortak bir şekilde yazıp bitirmesi.

"POTANSİYEL CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR"

6 genel başkandan hepsi potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır diyoruz. Aynı zamanda dışarıdan da isimler olabilir.

Sözünde duran, güvenilir bir isim olması önemli. Demokrasiyi içselleştirmiş olmalı. Güçlendirmiş Parlamenter Sistemi sözde değil öz de desteklemeli. Seçim takvimi belli olduktan 2 gün sonra adayımızı açıklarız. 6’lı masada ayrı ayrı partiler olmamıza rağmen yarınların Türkiye’sinde buluşuyoruz. 72 tane başlık tespit ettik, bugün itibariyle 36’sında tam mutabık kalmış durumdayız.

REFERANDUM AÇIKLAMASI

Erdoğan Aktaş'ın "Sistem değişimini halka soracak mısınız?" sorusuna Babacan "6 partinin ortak anlayışı ‘Buna gerek olmasın’ diyoruz ama bu 32 başlıkla ilgili her şeye karar verdikten sonra biz bunu kamuoyuyla paylaşacağız. 400 üzerinde bir oyla meclisten geçerse, geçişi yapacağız" yanıtını verdi. 

Babacan, "Önümüzdeki seçimlere DEVA Partisi olarak gireceğiz. DEVA Partisi oy pusulasında yeri olacak, vatandaşlarımız evet mührünü basacak. En az 41 ilde böyle olacak. Bazı illerde seçim işbirliği modalitesiyle ilgili çalışmamızı başlattık" dedi.

"KENDİLERİ PARTİ İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİRLER"

Babacan, olası Cumhurbaşkanı adayları arasında isimleri geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, "İki belediye başkanı konusu bizi ilgilendiren bir konu değil. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesidir öncelikle. İki belediye başkanının aday olup olamama meselesi her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesidir. O partinin adaylarıdır. Bizim bu konuyla ilgili bir şey söylememiz başka bir partinin iç meselesine müdahale olmamızdır, bunu doğru görmem. Kendileri parti içerisinde değerlendirirler" diye konuştu.

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1950
2.12.2022 22:54
Ali bey 6 liderin hepsi de seçilir, yeter ki ülkeyi sevip adayın arkasında var gücünüz ile durun, durmazsanız herkesin gücü belli  
 
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