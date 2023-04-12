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MHP İl Başkanı ve Ülkü Ocakları Başkanı'na hapis cezası

Kocaeli'de ev basan, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Özdemir ve MHP Darıca eski ilçe Başkanı Yücel Bektaş'a hapis cezası verildi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 18:15
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MHP İl Başkanı ve Ülkü Ocakları Başkanı'na hapis cezası

MHP İl Başkanı ve Ülkü Ocakları Başkanı'na hapis cezası
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Kentte 18 Kasım 2021'de yaşanan olayda, MHP eski MKYK yedek üyesi Erkan Azeri ile dönemin MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş arasında bir sosyal medya paylaşımının yorum kısmında tartışma yaşandı.

TARTIŞMA EV BASMAYA DÖNDÜ

Tartışmanın ardından MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Özdemir ve dönemin Yücel Bektaş, Erkan Azeri'nin evine gitti.

Burada taraflar arasındaki tartışma devam etti.

Erkan Azeri'nin yakınlarının durumu polise haber vermesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'KONUT DOKUNULMAZLIĞI İHLAL ETME'DEN HAPİS CEZASI

Murat Nuri Demirbaş, Abdulkadir Özdemir ve Yücel Bektaş hakkında "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "tehdit", "birden fazla kişi ile tehdit", "birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlamalarıyla dava açıldı.

Gebze 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında sanıklara, birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlalden 1 yıl 8'er ay hapis, diğer suçlamalardan beraat kararı verildi.

Mahkeme, sanıklar hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasını da kararlaştırdı. (DHA)

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