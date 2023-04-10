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MHP adayı uyuşturucu baronuyla dava arkadaşı çıktı

MHP milletvekili aday adayı Ahmet Reha Yereşen’in uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya ile birlikte yargılandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 12:24
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MHP adayı Ahmet Reha Yereşen uyuşturucu baronuyla arkadaş çıktı

MHP adayı uyuşturucu baronuyla dava arkadaşı çıktı
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Odatv’de yer alan bilgilere göre, MHP Adana milletvekili adayları arasında yer alan Ahmet Reha Yereşen yer alıyor.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı uyuşturucu operasyonlarından olan “Matador Operasyonu” olarak bilinen operasyon sonunda açılan davada uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya ile birlikte Ahmet Reha Yereşen’in de yargılandığı ortaya çıktı.

"Matador Operasyonu Davası"nın sanıkları arasında yer alan Yereşen, "O dava yanlışlıkla açıldı benim önüme pudra şekeri koyun, o maddeyi ayırt edemem" demişti.

Yereşen adı 2000'li yılların başında dönemim İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarından biliniyor.

Operasyona o dönem mali hacmi nedeniyle Matador adı konmuştu. Yereşen zamanaşımından kurtulmuştu. Yereşen adı 2000'li yılların başında dönemim İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarından biliniyor. Operasyona o dönem mali hacmi nedeniyle Matador adı konmuştu.

URFİ ÇETİNKAYA KİMDİR?

12 Eylül 1980 darbesinde "arananlar" listesinde yer alan uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya 18 Mayıs 1988'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vuruldu. 1989’da Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalanan Çetinkaya tutukkandı ancak 6 ay sonra serbest kaldı.

Çetinkaya, 1991'de İspanya'daki 46 kilo eroinin sahibi olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. İfade verdikten sonra serbest bırakıldı.

MATADOR DAVASI

Urfi Çetinkaya, 2000 yılında Matador adı verilen operasyonla yakalandı, cezaevine kondu. 2003'te tahliye edildi. Son Tango verilen operasyonla tekrar tutuklandı. Bu kez de 2012'te sağlık sebepleri ile cezaevinden tahliye edildi. Urfi Çetinkaya'nın ismi son yıllarda İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Zindaşti ile de yan yana geldi. Ortak oldukları, yurt dışına gönderilen ve yakalanan 5 ton eroinin 2 ton 200 kilosunun Urfi Çetinkaya'ya ait olduğu öne sürüldü. FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz'e Urfi Çetinkaya ve Naci Zindaşti tarafından rüşvet verildiği iddiaları da dava dosyalarına girdi.

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