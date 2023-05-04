Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Niğde’de vatandaşlara seslendi. Türkiye’yi uyuşturucu baronlarından temizleyeceğinin sözünü veren Kılıçdaroğlu, “Kim teröristlerin ayağına hakim, savcı gönderirse Allah belasını versin” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmadan! Onların yaptığı gibi yapmayacağım. Türkiye'nin bir sorunlar yumağı içinde olduğunu biliyorum. Her evde sorun olduğunu biliyorum. Borç içinde çırpınan çok sayıda vatandaşım olduğunu biliyorum. Milletime sözüm var; Kul hakkı yemeyeceğim, kul hakkı yedirmeyeceğim! Bekliyoruz, onlar da söylesinler. Ama tık yok. Bir yılda 418 milyar doları nasıl hiç ettiklerini, mal varlıklarını yurtdışına nasıl kaçırdıklarını biliyorum. O paraları kuruşuna kadar getireceğim!

Gençler size de bir sözüm var. Türkiye'nin geleceği sizin elinizde. Türkiye'ye demokrasi getirmek sizin elinizde. Sizden bir isteğim olacak. Umudunuzu yurtdışına bağladınız. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in elinde olacak hiç endişe etmeyin.

İstişare çok önemli. Devlet bir kişinin dudağının arasına teslim edilemez. Adalet sadece mahkeme salonlarında olamaz.

"KİM TERÖRİSTLERİMN AYAĞINA HAKİM SAVCI GÖNDERİRSE ALLAH BELASINI VERSİN"

Hiçbir çifti ve üretici asla zarar etmeyecek. Havza bazlı planlama getireceğiz. Maliyet artı makul kart, eşittir taban fiyat olacak. Ne zaman makul karın altına düşerse devlet olarak biz karşılayacağız. Çiftçiyi toprağa küstürmeyecek. Köylerimiz boşalıyor ama onlarda tık yok. Köylerde çalışan bütün kadınlar ve gençlerin sosyal güvenlik primini ödeyeceğiz. Üreten her kadın ve genç zamanı geldiğinde emekli olacak, kimseye muhtaç olmayacak.

"ADALET İÇİN 450 KİLOMETRE YOL YÜRÜDÜM"

Köy okulları kapatıldı. Bütün köy okulları yeniden açacağız ve Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Bu kardeşiniz fakirin, alın teri dökenin yanındadır.

Adalet için 450 kilometre yürüdüm. Bu ülkeye adalet lazım. İranlı bilgin Sadi ne demiş: Adalet olmayınca olmuyor! Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış insanların, susuzluğunu bitirmeye yetmez.

Kim terör örgütlerinin yanında durursa, kim onların ayağına savcıları hukukçuları gönderirse Allah belasını versin! Terör örgütünün saldırısına uğrayan benim. Bu beyler çocuklarına paralı askerlik yaptırırken çocuğunu askere gönderen birisiyim. Yalan niye söylüyorsunuz? İnsan Allah'tan korkar!