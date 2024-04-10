Ticaret Bakanı Ömer Bolat: ‘İsrail ile ticaret’ haberlerinin kaynağı İsrail istihbaratı

Ticaret Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki soykırım operasyonunun 186. gününde İsrail'e ihracat kısıtlaması getirdiğini açıkladı.

Yükselen tepkiler sonrası gelen kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail’e ticaret kısıtlamasını, “Dünyada Türkiye, İsrail’e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu” sözleriyle övdü.

TRT Haber’de katıldığı canlı yayınında konuşan Bakan Bolat, karardan önce basına yansıyan İsrail ile ticaretin devam ettiğine ilişkin haberlerin kaynağının ise İsrail istihbaratı olduğunu öne sürdü.

Bolat, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail ile ticaret konusundaki tartışmalarda, Türkiye’nin Gazze’ye sahip çıkması ve Gazze halkına ve masum sivillere yönelik üstün çabalarını itibarsızlaştırma gayretlerinin çok önemli rolü oldu. Bu dönemde zaman zaman kamuoyuna bilgi kirliliği olarak atılan yalan yanlış haberlerin birçoğunun kaynağının İsrail istihbaratının olduğunu tespit ettik.”