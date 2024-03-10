Özgür Özel’den TOKİ çıkışı. 'Her şeyi yapan TOKİ yurt yapmıyor'

Kaynak: ANKA
Özgür Özel’den TOKİ çıkışı. 'Her şeyi yapan TOKİ yurt yapmıyor'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada, ”Her şeyi yapan TOKİ, lüks konutlar yapan TOKİ, toplu konutlar yapan TOKİ, okul yapan, cami yapan TOKİ bir tek yurt yapmıyorsa bunda bir başka mesele var görülmesi gereken" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un Kartal ilçesinde Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışına katııldı. Açılışa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başka bir yerdeki halk buluşması sebebiyle açılışa katılamadığını ifade etti.

“HERŞEYİ YAPAN TOKİ BİR TEK YURT YAPMIYORSA, BUNDA BİR BAŞKA MESELE VAR GÖRÜLMESİ GEREKEN”

İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin tam 64 tane yurt açtığını söyleyen Özel, "Bu çok önemli bir adım çünkü yurt yapmak aslında baktığınızda belediyelerin işi değil. Üniversite açıyorsanız, barınma sorununu merkezi yönetim olarak çözmeniz lazım ama her şeyi yapan TOKİ, lüks konutlar yapan TOKİ, toplu konutlar yapan TOKİ, okul yapan, cami yapan TOKİ bir tek yurt yapmıyorsa bunda bir başka mesele var görülmesi gereken. Aslında her şeyi yapan TOKİ'nin bir tek yurt yapmamasında bu iktidarın kimlere ne maksatla alan açtığını hep birlikte görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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“İBB, KARTAL'DA 6 BİN 44 ÖĞRENCİYE BURS VERİYOR”

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Kartal'da 6 bin 44 öğrenciye burs verdiğini söyleyen Özel, “Kartal aslında geçen seçimde Ekrem başkana ve Gökhan başkana verdiği oydan çok memnun. Bütün anketler bunu gösteriyor. Bu kadar yüksek memnuniyete bakınca 6 bin 44 öğrenciye burs vermek demek şu demek, geçen sefer eğer bu tercihte bulunmasaydı İstanbullular, bu 6 bin öğrencinin sahip çıkanı yoktu. 1529 öğrenci düzenli kırtasiye desteği alıyor. 185 bin ton sadece Kartal'da asfalt dökmüşler. 72 bin 366 metrekare yayalaştırma çalışması yapmışız. 6 bin 370 haneye 10 bin 98 öğrenciye düzenli nakdi destek sağlıyoruz Kartal'da” ifadelerini kullandı.

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“KARTAL’DA 55 BİN KİŞİYE SAĞLIK HİZMETİ VERDİK”

Kartal’da 55 bin kişiye sağlık hizmeti verildiğini de hatırlatan Özel, “3 bin 935 ağaç, 3 buçuk milyon çiçek ve fide dikmişiz. 32 bin 873 adet gıda ve hijyen kolisi dağıtmışız. 34 bin 980 bin sahipsiz hayvana veterinerlik hizmeti sağlamış, barınaklara almışız. 8 bin 224 haneye İstanbulkart vermişiz annelere” ifadelerini kullandı.

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