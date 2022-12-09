Belçika Fenerbahçe'nin yıldızını konuşuyor

Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalsa da oyuncular kupa sonrası arayı değerlendirmiş durumda. Thibaut Courtois'ın Maldivler'deki, Kevin De Bruyne'nin Lappi'deki, Leander Dendoncker'in Japonya'daki tatilleri sürüyor.

İLK O DÖNDÜ

Belçika Milli Takımı forması giyen isimlerden Romelu Lukaku, Thomas Meunier, Thorgan Hazard ve Michy Batshuayi ise tatillerini kısa kesen isimler oldular. Le Derniere Heure'nin haberine göre kulüp takımının çalışmalarına en erken katılan isim ise Michy Batshuayi oldu.

Belçika, Dünya Kupası'nda sadece 1 gol atabildi. O gol ile de Kanada'yı mağlup ederek tek galibiyetlerini almışlardı. Belçika'nın grup etabında attığı golün sahibi de Michy Batshuayi'ydi.