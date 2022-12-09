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Belçika Fenerbahçe'nin yıldızını konuşuyor

Fenerbahçe'de sezona çok iyi bir başlangıç yapan Michy Batshuayi, Dünya Kupası macerası sonrası çalışmalara hemen başladı. Takımının Antalya'daki kampına katılan golcü yıldız ülkesinde gündem oldu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 10:29
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Michy Batshuayi'nin, Belçika'da gündem olduğu ortaya çıktı

Belçika Fenerbahçe'nin yıldızını konuşuyor
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Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalsa da oyuncular kupa sonrası arayı değerlendirmiş durumda. Thibaut Courtois'ın Maldivler'deki, Kevin De Bruyne'nin Lappi'deki, Leander Dendoncker'in Japonya'daki tatilleri sürüyor.

İLK O DÖNDÜ

Belçika Milli Takımı forması giyen isimlerden Romelu Lukaku, Thomas Meunier, Thorgan Hazard ve Michy Batshuayi ise tatillerini kısa kesen isimler oldular. Le Derniere Heure'nin haberine göre kulüp takımının çalışmalarına en erken katılan isim ise Michy Batshuayi oldu.
Belçika, Dünya Kupası'nda sadece 1 gol atabildi. O gol ile de Kanada'yı mağlup ederek tek galibiyetlerini almışlardı. Belçika'nın grup etabında attığı golün sahibi de Michy Batshuayi'ydi.

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