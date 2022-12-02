Batshuayi'den flaş açıklamalar: Soyunma odasında ağlayanları anlattı

Karşılaşma sonrası Belçika Milli Takımı'nın Fenerbahçeli futbolcusu Mich Batshuayi açıklamalarda bulundu.

Batshuayi, şunları söyledi:

"Teknik direktör Roberto Martinez istifa kararını bize ağlayarak açıkladı. Hepimiz şaşırdık.

Elendiğimiz için ağlayan çok futbolcu vardı. Bazı futbolcular için bu son dünya kupasıydı.

Dünya Kupası, dostluk maçı değil. Dünya Kupası dört yılda bir düzenleniyor. Büyük pişmanlıklar yaşanması normal. Şimdi yeniden harekete geçmeliyiz ve 2024'te Almanya'da yapılanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na odaklanmalıyız."