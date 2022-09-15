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Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

7 yıl önce bir salgına karşı hazır olmadığımız konusunda uyarılarda bulunan ve haklı çıkan Bill Gates'ten yeni bir uyarı geldi. Gates dünyayı bekleyen tehlikeyi 'en korkunç şey' olarak tarif etti.

Galeri Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 12:13
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Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

Milli Gazete'nin haberine göre, dünya genelinde hayatın hızla normale dönmeye başladığı şu günlerde Microsoft'un sahibi Bill Gates'ten yeni bir uyarı geldi.

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Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

New York Times yazarı David Wallace-Wells'in sorularını yanıtlayan milyarder iş insanı, Ukrayna'daki savaş ve küresel ekonomik sıkıntıların dünyayı iklim değişikliği ile yüzleşmekten alıkoymasından endişe duyduğunu söyledi.

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Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

Bu durumu 'en korkunç şey' olarak tarif eden Gates, 'Beklediğimden daha kötü bir yerdeyiz' dedi.

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Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

Her fırsatta iklim değişikliği dünyayı bekleyen en büyük tehlike olarak tanımlayan Gates, G20 zirvesi bildirisinde küresel sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılması sözünün gerçekçi olmadığını duyurmuştu.

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Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

Dünyanın sıcaklık artışlarını 1.5 derece ile sınırlama hedefini kaçıracağı konusunda uyarılarda bulunan Gates açıklamasında çok konuşulacak ifadelere yer vermişti.

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Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

Dünya nüfusunun yüzde 65'inin Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere orta gelirli ülkelerde yaşadığının altını çizen Gates, 'Onlar iklimin anahtarı. Dünyadaki emisyonların çoğu orta gelirli ülkelerden geliyor' demişti.

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Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

Gates geçtiğimiz dönemde iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 4 milyar dolarlık proje için start verdi. 

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Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

Nükleer enerji yatırım şirketi TerraPower, yeni nesil nükleer enerji santrallarının ilki için gerekli onayı aldı.

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Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

Tesisin Wyoming eyaletinde yer alan Kemmerer şehrinde kuracağını açıkladı.

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Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

Natrium nükleer santrali 2025'te kapanması planlanan kömürle çalışan bir santralin yerini alacak.

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Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

4 milyar dolarlık projenin finansmanının yaklaşık yüzde 50'lik bölümünü ABD hükümeti sağlayacak. 

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Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

Yapılan açıklamaya göre, 2028'de faaliyete geçmesi planlanan 345 megavatlık santral yaklaşık 250 bin eve hizmet etmek için yeterli iklim dostu enerji üretecek.

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Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

Microsoft'un sahibi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi

14/18
Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

Microsoft'un sahibi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi

15/18
Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

Microsoft'un sahibi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi

16/18
Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

17/18
Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

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Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

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