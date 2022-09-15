Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi. Tam ''Her şey normale döndü'' derken...

Milli Gazete'nin haberine göre, dünya genelinde hayatın hızla normale dönmeye başladığı şu günlerde Microsoft'un sahibi Bill Gates'ten yeni bir uyarı geldi.
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New York Times yazarı David Wallace-Wells'in sorularını yanıtlayan milyarder iş insanı, Ukrayna'daki savaş ve küresel ekonomik sıkıntıların dünyayı iklim değişikliği ile yüzleşmekten alıkoymasından endişe duyduğunu söyledi.
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Bu durumu 'en korkunç şey' olarak tarif eden Gates, 'Beklediğimden daha kötü bir yerdeyiz' dedi.
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Her fırsatta iklim değişikliği dünyayı bekleyen en büyük tehlike olarak tanımlayan Gates, G20 zirvesi bildirisinde küresel sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılması sözünün gerçekçi olmadığını duyurmuştu.
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Dünyanın sıcaklık artışlarını 1.5 derece ile sınırlama hedefini kaçıracağı konusunda uyarılarda bulunan Gates açıklamasında çok konuşulacak ifadelere yer vermişti.
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Dünya nüfusunun yüzde 65'inin Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere orta gelirli ülkelerde yaşadığının altını çizen Gates, 'Onlar iklimin anahtarı. Dünyadaki emisyonların çoğu orta gelirli ülkelerden geliyor' demişti.
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Gates geçtiğimiz dönemde iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 4 milyar dolarlık proje için start verdi.
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Nükleer enerji yatırım şirketi TerraPower, yeni nesil nükleer enerji santrallarının ilki için gerekli onayı aldı.
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Tesisin Wyoming eyaletinde yer alan Kemmerer şehrinde kuracağını açıkladı.
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Natrium nükleer santrali 2025'te kapanması planlanan kömürle çalışan bir santralin yerini alacak.
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4 milyar dolarlık projenin finansmanının yaklaşık yüzde 50'lik bölümünü ABD hükümeti sağlayacak.
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Yapılan açıklamaya göre, 2028'de faaliyete geçmesi planlanan 345 megavatlık santral yaklaşık 250 bin eve hizmet etmek için yeterli iklim dostu enerji üretecek.
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Microsoft'un sahibi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi
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Microsoft'un sahibi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi
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Microsoft'un sahibi Bill Gates yeni kabusun sinyalini verdi