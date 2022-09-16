Rusya Kırım’dan çıkışları yasakladı. Erkeklerin artık Kırım'ı terk etmelerine izin verilmiyor

200 günü geride bırakan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için başlattığı savaş son sürat devam ediyor.

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rus ordusu savaşın ilk gününde hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirlemiş, aylarca süren mücadelenin ardından Ukrayna'nın kalbini düşürememişti.

Daha sonra hedefini Donbass olarak belirleyen ve bu bölgede ilerleyişe geçen Rus ordusu bir süredir savunma pozisyonunda.

Zira Ukrayna güçleri haftalardır ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde farklı noktalardan taarruza geçmiş durumda.

Rusya Kırım’dan çıkışları yasakladı

Ukrayna vatandaşı Kırım Tatarlarından olan Gülsüm Khalilova kişisel sosyal medya hesabından savaşın ilk gününden beri bölgeden bilgi paylaşmaya devam ediyor.

Khalilova'nın "Rusya Kırım’dan çıkışları yasakladı. Erkeklerin artık Kırım köprüsünden yarımadayı terk etmelerine izin verilmiyor. Böylelikle zorla askere alma süreci de başladı" diyerek yayımladığı mesaj dikkat çekti.

Ocak 2021 itibarıyla, BM'ye göre, savaşta toplam 13.100-13.300 kişi yaşamını yitirdi. Bu sayı 3.375 sivil ölümü, yaklaşık 4.150 Ukrayna askeri ölümü ve yaklaşık 5.700 Rus yanlısı savaşçıyı içeriyor.

UNICEF'in açıklamasına göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşta, en az 972 çocuk hayatını kaybetti veya yaralandı.