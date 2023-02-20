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Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı neden olur?

Mide bulantısı kişilerde çeşitli sebeplerle olabilir ve bazı yollarla mide bulantının geçmesi sağlanabilir. Özellikle bazı yiyecekler mide bulantısına iyi geldiği bilinmektedir. Peki, mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı neden olur?

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 19:15
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Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı neden olur?

Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı neden olur?
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Mide bulantısı genellikle kusmayla sonuçlanan bir rahatsızlık olup bazı yollarla geçebilir. Temiz hava veya zencefil gibi yiyip uygulayacağınız yöntemlerle mide bulantınıza son verebilirsiniz. Peki, mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı neden olur?

Mide bulantısı birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir.

Mide bulantısı kusma isteği oluşturan ve genellikle kusmayla sonuçlanan bir durumdur.

Mide bulantısı tek başına bir hastalık değildir, ancak kusma, ishal, göğüs ağrısı, baş dönmesi gibi belirtilerle birlikte seyrediyorsa kısa zamanda doktora başvurulmalıdır. Bu dönemde beslenmeye çok dikkat edilmelidir.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

-Zencefil hem bulantıya çok iyi gelir hem de sağlık açısından çok faydalı bir bitkidir.

-Limon; özellikle papatya çayının içinde bulantıya çok iyi gelir.

-Nane hem kokusu hem de aroması ile mide bulantısına iyi gelir.

-Tuzlu kraker ve tuzlu bir ayran da bulantının azalmasına yardımcı olur.

MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Bu besinler mide bulantısına iyi gelir, fakat bunun dışında neler yapabiliriz diye sorarsanız da:

-Mutlaka temiz havayı içinize çekip derin derin nefesler alın.

-Kolonya gibi ferahlatıcı kokuları vücudunuzun belli noktalarına sürün ve avucunuzdan koklayın.

-Eğer araba yolculuğu yapıyorsanız telefona bakmayın ve yolun gidişine ters oturmayın.

-Yemek yedikten sonra hemen yatmamaya dikkat edin. Midenizi aşırı doldurmayın ve çok yağlı yiyecekler tüketmeyin.

-Bulunduğunuz odanın penceresini mutlaka açın ve temiz havanın içeri girmesini sağlayın.

-Eğer gücünüz varsa temiz havada yürüyüşe çıkın.

-Başınızı çok oynatmamaya çalışın ve ani hareketler yapmayın.

-Özellikle bulantınız çok artarsa ve bulabiliyorsanız nane yaprağı çiğnemek veya nane çayı içmek iyi gelebilir, hiçbiri yoksa bol naneli bir sakız bile olabilir.

-Vücuttaki sıvı kaybı mide bulantısını şiddetlendirebilir. Gün içinde çok fazla kahve içip vücudu susuz bırakmak bulantıya sebep olur. Çok az su içebilir, hatta içine limon da sıkabilirsiniz.

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