Mide ve bağırsakları motor gibi çalıştıran bitki ortaya çıktı. Hazımsızlık ve sindirim sorunu çekenlere müjde

Editör: Özlem Kral

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ıtır bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ITIR BİTKİSİ MİDEYİ VE BAĞIRSIKLARI MOTOR GİBİ ÇALIŞTIRIYOR

Itır bitkisi; Hazımsızlığı giderir, sindirimi kolaylaştırır. Itır bitkisi; Mide ve bağırsaklardaki aşırı gazları söktürür.

Itır bitkisi; İshali keser.

Itır bitkisi; Sindirim sistemi sağlığını destekler. Itır bitkisi; Basit gaz sorunlarının çözümü için kullanılabilir.

Genel olarak sindirimi düzenleyen ıtırın idrar söktürücü yani vücudun temizlenmesine etkisi de vardır.

ITIR BİTKİSİNİN DİĞER FAYDALARI

- Basit cilt sorunları için ıtır iyileştirici olabilmektedir. Gül damlası otu olarak da bilinen ıtırın cilt sorunlarında losyon ve ıtır yağı türü kullanılır.

-Serbest radikallerle savaşır ve vücut direncinin artmasını sağlar.

-Üst solunum yolu rahatsızlıklarında çayının tüketilmesi faydalı olmaktadır. Ayrıca ıtır yağı kokusu da buhar yöntemiyle buruna çekilirse nefesin ferahlamasına destek olabilir.

-Halsizliğe iyi gelerek kişiye enerji verir. Günlük yorgunluğunuzu alması için akşam bir fincan ıtır çayı size iyi gelecektir. Itır yağı ile masaj yapılması da rahatlatıcı bir etki yaratır.

-Itır kokusunun meditatif bir etkisi de vardır. Yani hem rahatlamanızı hem dinlenmenizi bir yandan da dinginliğe odaklanmanızı kolaylaştırır. Bu yüzden meditasyon ve yoga gibi rahatlatıcı ritüellerde faydalanılan bir bitkidir.

NASIL KULLANILIR?

2-5 gr. kadar kurutulmuş ıtır yaprağının üzerine 4 bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyon, günde iki-üç bardak içilebilir.

Itır çiçeği banyosu ise; egzama gibi döküntülü deri hastalıkları, ağır iyileşen yaralar, fistül, ülser ve uçuk tedavisine uygulanmaktadır. Cildin hastalıklı bölgelerine günde bir defa 20 dakika ıtır çiçeği banyosu yapılır.

Yaklaşık bir avuç dolusu bitki bir litre suyun içinde kaynatılır, beş dakika bekletilir, süzülür. Küvet

suyuna katılır.

UYARI : Hamileliğin ilk 3 ayında kullanımı sakıncalıdır.