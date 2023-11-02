Mikropları öldürüyor. Mideyi kuvvetlendiriyor. Dikkat çeken ot şifa dağıtıyor

İnsanların korkulu rüyası omikroğlan mikropları öldüren mideyi kuvvetlendiren at gözü otunun faydaları dikkat çekti.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Mikropları öldürüyor. Mideyi kuvvetlendiriyor. Dikkat çeken ot şifa dağıtıyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan mikropları öldüren mideyi kuvvetlendiren at gözü otunun faydaları dikkat çekti.

AT GÖZÜ OTU NEDİR?

Bileşikgillerden; nemli yerlerde yetişen, 1 metre kadar sapı olan, bir çeşit ottur. Yaprakları büyük, yumuşak ve yuvarlaktır. Çiçekleri sarı renkte olup, acı ve kokuludur. Kökü kalındır. Meyveleri küçük fıstık kozalağına benzer.

AT GÖZÜ OTU NASIL KULLANILIR?

Fazla kullanıldığı zaman mide bulantısı yapar. Bu ot, tüm bitkilerde olduğu gibi genellikle kaynatılarak tüketiliyor. Fakat tamamen bu şekilde tüketildiği söylenemez. Haricen de kullanılabiliyor.

Kaynatılarak içilmek istenirse, kaynamış suya bir tutam andız otu eklenmesi, 5-10 dakika demlenmesi için beklenmesi yeterli olur.

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