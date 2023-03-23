﻿Teknoloji devinde güvenlik açığı tespit edildi

Güvenlik araştırmacıları, Microsoft’un Windows 11 için Ekran Alıntısı Aracı ve Windows 10’daki Alıntı ve Taslak araçlarının kritik bir güvenlik açığı çıktığı ortaya çıktı.

Bu durum kullanıcıların sildiklerini düşündükleri bilgilerin şu anda internet üzerinde dolaşıyor olabileceği anlamına geldi. Ekran alıntısı araçlarıyla bir ekran görüntüsü alıp kaydettikten sonra, kırpıp aynı dosyaya tekrar kaydettiğinizde, veriler hâlâ dosyada mevcut olabiliyor.

Kullanıcı, ekrandaki sadece belirli bir alanın ekran görüntüsünü aldığını düşünüyor olsa da arka planda, görüntünün tamamı saklanıyor. Bilgisayar korsanları uç noktada saklanan görüntünün tamamına ulaşırsa, kullanıcıya ait veriler sızdırılabilir.

MICROSOFT AÇIKLAMA YAPMADI

Microsoft, şu an için konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak güvenlik açığı sosyal medya ve diğer teknoloji sitelerinde de yayılmaya başladı. Şirketin, güvenlik açığını kapatacak bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.