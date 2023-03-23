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Millet İttifakı liderleri Malatya’da buluşacak

Millet İttifakı liderlerinin 24 Mart'ta Malatya'da olacağını söyledi...

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:26
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Millet İttifakı liderleri Malatya’da buluşacak

Millet İttifakı liderleri Malatya’da buluşacak
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 24 Mart'ta Millet İttifakı liderlerinin Malatya'da olacağını söyledi.

Ağbaba, Malatya’da düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nı oluşturan parti liderlerinin ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 24 Mart Cuma günü Malatya’da olacağını duyurdu.

"İlk kez altı liderimiz aynı programda olacak"

Ağbaba, şunları kaydetti:

“Malatya’da hem Malatya’da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için hem de deprem bölgelerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir mevlit düzenleyeceğiz, mevlit okutacağız. Saat 18.00’de Doğa Cadde AVM karşısında bulunan alanda bir mevlit okutacağız. Ardından depremzede yurttaşlarımızla beraber iftar yemeği yiyeceğiz. Hem Malatya açısından hem de ittifak açısından önemli bir program. İlk kez altı liderimiz ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayımız aynı programda olacak o da Malatya’da olacak. Hem Ramazan'ın ikinci günü olan cuma günü olacak. Bu da hem Malatya hem ittifakımız açısından önemli bir durum olduğunu düşünüyoruz.”

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