Meral Akşener: Çanakkale'de ettiğimiz kardeşlik yeminini bozan biz olmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Grup toplantısında bir video paylaşan Akşener, “İcazetini nereden aldıkları belli olmayanların karşısında Çanakkale’de ettiğimiz kardeşlik yeminini bozan biz olmayacağız” dedi.

“MEMLEKET SOFRASINA OTURTMA HAYALİMİZDEN VAZGEÇMEDİK”

Akşener yaptığı paylaşımda, "Her vatandaşımızı, bir büyük memleket sofrasına oturtma hayalimizden vazgeçmedik; asla da vazgeçmeyeceğiz. İcazetini nereden aldıkları belli olmayanların karşısında; Çanakkale’de kanlarımız üzerine ettiğimiz o kardeşlik yeminini bozan biz olmayacağız!" açıklamasında bulundu.

Videoda ise "Baharı kışa çevirmek isteyenler olacak vazgeçmeyeceğiz" sözleri yer alıyor.