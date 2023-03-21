İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı. Oy birliğiyle alındı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP tarafından grup kararı alınarak resmi olarak aday olmaya hak kazandı.

Kılıçdaroğlu, YSK'ya başvurusunu yarın yapacak. Yasaya göre Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için CHP'nin grup kararı alması yeterli olacak. Ancak Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak adayı olduğu için İYİ Parti'nin de grup kararı alması yönünde bir beklenti oluşmuştu. İYİ Parti Meclis grubu da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı aldı. Kararın oy birliği ile alındığı öğrenildi.

GRUP KARARI ÇIKTI

Bugün saat 13.00'te bir araya gelen İyi Parti milletvekilleri teknik ve yasal bir zorunluluk olmasa da Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle grup kararı aldı.

AKP ve MHP de geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için grup kararı almıştı.

Yasaya göre Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler, son seçimlerde yüzde 5'in üzerinde oy alan siyasi partiler cumhurbaşkanı adayı gösterebiliyor. Bu koşulları taşımayan kişilerinse 100 bin imza ile aday gösterilmesi gerekiyor. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi dün sona erdi. Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.