Millet İttifakı paramparça

14-28 Mayıs seçim sonuçlarının yarattığı şok Millet İttifakı açısından önemli siyasi tavırları da ortaya çıkartıyor.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sonrası ilk kez buluşmasının ardından yerel seçim için ilk mesaj geldi.

İYİ Parti’nin önemli isimlerinden olan Lütfü Türkkan partisinin yerel seçimler konusundaki tavrı için sosyal medyada şu görüşü paylaştı:

-“İYİ Parti’nin yerel seçimlerde CHP ile tekrar ittifak yapması; bir kaç belediyenin alınmasına vesile olabilir, o belediyelerde görev alacak arkadaşları da mutlu edebilir.

Ancak partinin bundan böyle müstakil olarak büyümesine çok büyük zarar verir.

Bu da ben ve benim gibi bu partiyi iktidar yapmak için yola koyulanların hiç arzu etmediği bir durumdur.”

Değerli okurlarım,

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile yaptığım söyleşi de şöyle;

-Soru: Meral Akşener ‘15 milletvekili aldığıma pişmanım CHP'den’ dedi. Siz de Saadet-Gelecek Grubu kurmakla ileride bir pişmanlık duyar mısınız?

Davutoğlu:“Sayın Akşener’in görüşüne saygı duyarım. O ilişkinin Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti Sayın Akşener arasındaki ilişkinin mahiyeti hakkında bir şey söylemem doğru olmaz.

Sayın Karamollaoğlu ile biz çok samimi bir mücadele verdik.

Ve bu mücadelede en çetin sınavı açık söyleyeyim en ağır travma demeyim ama bizden sonra da Saadet Partisi yaşadı.

Niye mi? Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı iki seçim mücadele etmiş 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde sert bir mücadele etmiş iki genel başkan olarak oturduk ve hayatı boyunca da bütün siyasi kariyerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında olmuş bir siyasi anlayışa rağmen ittifak kurduk.”

-Soru: Akşener ittifaklara, “savaşacağız” mesajı ile karşı çıkacağının mesajını verdi. 31 Mart 2024’te yani 9 ay sonra yapılacak yerel seçim için Saadet Gelecek İttifakı Millet İttifakı’na nasıl bakar?

Davutoğlu:“Meclis tatili sonrası 1 Ekim'de açıldığında hemen hemen her konuda Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin ortak sesleri meclisin dengesini değiştirecek.

Yerel seçimler açısından Gelecek Partisi il başkanlarımıza ‘şimdiden yerel seçimleri hazırlanacaksınız’ dedim.

Bu sefer başka bir partinin altında değil Gelecek Partisi açısından neler yapabileceğimize bakacağız…”

-Soru: Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı, Ankara ve İstanbul başta 11 büyük şehir başkanlıklarını alınmasında önemli başarıydı. 2024’te İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve Gelecek Partisi ayrı ayrı aday çıkarır ve ittifak olmazsa Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürülmez mi, İstanbul aşkına kavuşmaz mı? Kara propaganda devam ederse ne yapacaksınız?

Davutoğlu:“Yerel seçimlerle genel seçimlerin mantığı farklıdır Genel seçimlerde iyi bir aday var, karşında da bir aday varsa iyi aday kazanır.

Genel seçimi kazanmak yerel seçimi mutlaka kazanacak anlamı getirmez aksine genel seçimden sonra hata yapmaya devam ederse halk şöyle düşünür;

‘Nasıl olsa ülke yönetimde bir zaaf olmayacak ben bunlara yerel seçimde bir ders vereyim.’

Şimdi vatandaşın ders vereyim dediği yerde biz üzerimize düşeni yaparsak, biz muhalefet olarak geçmişte yaptığımız hataları yapmazsak her yerde en doğru adaylar çıkartılırsa AKP kaybeder.

Türkiye çapında Gelecek Partisi olarak kendi logomuzla birçok yerde seçime gireceğiz.

Her yerde iyi adaylar çıkartırsak yerel adayla seçimlerde aday kimliği partinin önüne geçer ve kazanırız.

Dolayısıyla yerel seçimlerin mantığı farklı, Türkiye'nin gündemi farklı olacak.

Kimse karamsarlığa kapılmasın.

Önümüzdeki 5-6 ay içinde de kemer sıkma politikası devam edeceği için 350 milyar civarında vergi toplanacak en fazla 400 milyar lira civarında kur korumalı mevduata ödenecek.

Sadece 3-4 ay sonra yeni vergiler ve arka arkaya zamlar devam edecek.

Vatandaş da bu ağır ekonomik şartlarda oy vereceği partiyi ve belediye başkanını seçecek.”

Değerli okurlarım,

Anlaşılan o ki Millet İttifakı yerel seçimde kurulmayacak.

Elbette genel seçim farklı yerel seçim farklı.

Ancak 31 Mart 2024’te Millet İttifakı’nı oluşturan 6 parti ayrı ayrı seçime girerse 14-28 Mayıs seçimlerinden daha ağır bir yenilgi ile karşılaşılabilir.

Yerel seçime yaklaşık 8 ay kala muhalefet partilerine çok iyi düşünmelerini öneriyorum.

Eğer 2019 yerel seçiminden daha ağır bir yenilgiyi AKP’ye yaşatırlarsa, erken genel seçim de gündeme gelebilir…