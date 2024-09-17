Milletin ortaya koyduğu sonuçlar ciddi ve üzüntü verici

Nereden bakarsak bakalım…

Kim ya da ne olursak olalım, güvenilir olmak önemli!

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Çünkü güvenilir olmayanlar hiçbir grubun içine giremez.

Girse bile bakışlardan rahatsız olur.

Söylemlerden rahatsız olur.

İlgisizlikten rahatsız olur.

Her durum ve şartta, rahatsız olur işte.

Valla ne diyeyim, yandı gülüm keten helva!

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Hem neden elin adamı, “Müşterilerimin güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim” demiş?

Çünkü, güven insan için ilişkiler temelinde en önemli unsurların başında geliyor da ondan.

Çünkü güvenilir insan aynı zamanda:

Başka bir taraftan bakıldığında;

Ahlâklı insan…

Dürüst insan…

Namuslu insan…

Samimi insandır da!

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Benim burada esas söylemek istediğim; araştırma şirketinin, ciddi kurumları kapsayan kamuoyu araştırmasında çıkan sonuç.

Bir bakıyorsunuz en güvenilir olması gereken kurum en güvenilmez çıkıyor.

Ben kafayı yiyeceğim.

“Anketler yanlıştır, ya da bir yerde bir yanlışlık vardır” diyorum ya, anlıyorum ki yanlışlık yok, tastamam doğru.

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Bunu ben demiyorum ‘Asal Araştırma Grubu’nun yaptırdığı bir araştırmayı okuyucularıyla paylaşmış, olan ‘cumhuriyet.com.tr’ de yazıyor.

İşte o paylaşımda ortaya çıkan sonucu söylüyor.

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Nasıl bir soru sormuş Asal Araştırma Grubu?

“En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?” demiş.

Cumhurbaşkanlığı, anket sonucunda yüzde 11’nin güvenini alırken, Diyanet İşleri Başkanlığı ise yüzde 2’sini almış.

Eyvah ki eyvah!..

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Peki en güvenilir kurum hangisiymiş?

Yüzde 19,7 ile Askeriye (Ordu) birinci sırayı alırken, Emniyet (Polis) yüzde 16,5 ile ikinci sırada.

“Hiçbirine güvenmiyorum” diyenlerin oranı ise yüksek, yüzde 18,2

En az güvenilen kurum ise maalesef bizleriz.

Yani medya!

Yüzde 0,9.

Bu ayıp da bize yeter.

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Aslında ben burada iğneyi kendimize batıracağım ve bu oran ‘Medya’ geneli içerisinde hepimizi kapsıyor.

Elbette, kurunun yanında yaş da yanmıyor değil.

Güya 4. güç olan medya, gücünü, güvenilir oluşunu kaybetmiş.

Neden ve niçinini medya mensupları yani bizler düşünelim.

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Oranların hemen hepsi düşük olsa da araştırmaya göre güvenilirlik sıralaması şöyle:

Ordu: %19,7

Polis: %16,5

Cumhurbaşkanlığı: %11,1

TBMM: %10,2

Bankalar: %4,2

ÖSYM: %4,0

YSK: %3,5

Belediyeler: %2,9

Diyanet: %2,0

Yargı: %1,4

Politikacılar: %1,0

Medya: %0,9

Hiçbirine güvenmiyorum: %18,2

Hepsine güveniyorum: %4,4

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Bu sonuç ülkenin neredeyse önemli kurum ve kuruluşlarına ayna tutmuş.

O ayna her birimize belki de en çok da ekranlarda görünenlere: “Kendinize çeki düzen verin” diyor.

Ayrıca da bu anket bana:

Hiç kimse kendini akıllı zannetmesin” diyerek, o dikkate alınmayan millet, hepimizden daha akıllı ve kurumlara olan güvenin ne kadar düşük olduğunu ortaya koydu.

Ne dersiniz, öyle olmadı mı?

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Not: bu araştırma Ağustos 2024 araştırması olup,

26 ilde 17-27 ağustos 2024 tarihleri arasında,

18 yaş üzeri 2.000 denek kişiyle yapılmış.