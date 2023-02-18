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Kayra Said Tel Aviv'de gümüş madalya kazandı

Milli judocu Kayra Sayit, İsrail'de gümüş madalya kazandı

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 21:02
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Milli judocu Kayra Said gümüşte kaldı

Kayra Said Tel Aviv'de gümüş madalya kazandı
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Milli judocu Kayra Sayit, İsrail'de düzenlenen Tel Aviv Grand Slam turnuvasında kadınlar +78 kiloda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran turnuva son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Milli judocu Kayra, kadınlar +78 kiloda rakiplerini yenerek finale kaldı ve altın madalya mücadelesinde İsrailli Raz Hershko'yla karşılaştı. Rakibine kaybeden Kayra, gümüş madalyada kaldı.

Türkiye, turnuvayı 2 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.

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