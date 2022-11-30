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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit oldu. Şehidin kanı yerde kalmadı, çatışmada 3 terörist de etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 19:41
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
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MSB’den yapılan açıklamada “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman. Çavuş Nedim Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. 

Çatışmada üç bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. 

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın (25) acı haberi Hakkari'deki ailesine verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit oldu. Bekar ve 4 kardeşten 2'ncisi olduğu öğrenilen şehidin acı haberi, Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde oturan babası Ramazan ile annesi Hamide Korkmaz'a askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi.

Şehit Korkmaz'ın, yarın sabah Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından Yeni Mahalledeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. (İHA)

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