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MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu bir askerimiz şehit oldu.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 16:11
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Milli Savunma Bakanlığı şehit haberini duyurdu

MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre SEVİNÇ yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BURSA VALİSİ CANPOLAT: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Bursa Valisi Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan hemşehrimiz Kahraman P. Asb. Kd. Çvş. Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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Noyan
11.11.2022 16:32
Askerimiz orda şehit olsun. İktidar hdp yi ziyaret etsin  
 
Ülkü yuran
11.11.2022 16:23
AKaPe HDP oturumları başladı .Bahçeli bu buluşmalar normaldir dedi.  
 
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