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Pençe Kilit Harekatı'ndan acı haber: İki askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 20:18
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Pençe Kilit Harekatı'ndan acı haber: İki askerimiz şehit oldu

Pençe Kilit Harekatı'ndan acı haber: İki askerimiz şehit oldu
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MSB'den yapılan açıklama şöyle: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz.

 

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şehide kelle
26.11.2022 20:48
gözüyle bakan seçim zamanı da oy gözüyle bakar  
 
Vatandaş
26.11.2022 20:46
Allah rahmet eylesin şehitlerimize , Vatan sizlere minnettar  
 
Sedat
26.11.2022 20:38
İki ailenin daha ocağına ateş düştü. Ülkeyi yönetenlerin çocuklarıda şehit olup can vermediği sürece vatanı sadece cüzdan olarak görmeye devam ederler. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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