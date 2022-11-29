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Pençe Kilit şehidi Mustafa Yıldız vatan toprağına emanet edildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın cenazesi memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 15:45
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit şehidi Mustafa Yıldız vatan toprağına emanet edildi
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AA
Şehit Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Oymaağaç Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı.

Cenaze, daha sonra askerlerin omuzlarında taşınarak mahalle meydandaki alana götürüldü.


Anne Zübeyde Yıldız, "Vatanımız sağ olsun. Biz iyi evlat yetiştirmişiz. Şükürler olsun Allah'a. Kara gözlü yavrum. Vatan için dimdik duracağım." dedi.



Şehidin asker elbisesi giyen kardeşi Havva Yıldız ise "Biz şehidiz, siz leşsiniz, benim kardeşim şehit oldu, bayraklara sarıldı da gitti, gördün mü? İzliyorsunuz siz bizi. Benim kardeşim şehit oldu, sizi de öldürdü de gitti. Kanını yerde bırakmadı. Kahru perişan olun." ifadesini kullandı.



İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, bir müddet top arabasıyla taşındıktan sonra Oymaağaç Mezarlığı'nda defnedildi.


Cenaze törenine şehidin babası Ali, annesi Zübeyde, kız kardeşi Havva, erkek kardeşi Yasin Yıldız'ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

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Menderes YILDIRIM
29.11.2022 16:01
Ana Babayı EVLATTAN, Kardeşi KARINDAŞIN DAN, Eşi YARİN den, EVLATLARI Babadan, Sevenleri DOSTLARINDAN, ŞEHİDİMİ Vatanından Koparan KALLEŞLER. Daha Fazla MAŞA Olmayın UYANIN.  
 
Galib
29.11.2022 15:59
Bedelli askerlik kaldırılmalı,  
 
TURAN
29.11.2022 15:49
HEP GARİBAN ÇOCUKLARI ZENGİNİN MİLLETVEKİLİNİN BİR TANE OLMAZMI MEKANI CENNET OLSUN YATACAK YERİNİZ YOK BE  
 
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