Biden'dan Türkiye'ye skandal ‘operasyon’ suçlaması: Bölgedeki barışı tehdit ediyor

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye kaynaklı ulusal acil durumu 1 yıl daha uzattı.

Beyaz Saray tarafından karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki durumlar nedeniyle Başkan Biden’ın ülkenin ulusal güvenliğine ve dış politikasına yönelik olağandışı ve olağanüstü tehditle başa çıkmak için ulusal acil durumu uzatma kararı aldığı bildirildi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG’ye düzenlediği askeri harekatlara da değinilen açıklamada; bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiği, terör örgütü IŞİD ile mücadeleyi zayıflattığı iddia edildi.

Açıklamada, Biden’ın 14 Ekim 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin süresinin 1 yıl daha uzatılması kararı aldığı ifade edildi.

PEŞ PEŞE OPERASYONLAR DÜZENLENMİŞTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelik 1 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği bombalı saldırının ardından Suriye’de terör örgütüne operasyon düzenlemişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği hava harekatlarında ise çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin kullandığı sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan çok sayıda hedef de imha edilmişti.