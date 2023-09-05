Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kosova açıklaması

Kosova'da Haziran başında meydana gelen olaylar sonrası Birleşmiş Milletler'in talebi üzerin Kosova'ya gönderilen Komando taburu Türkiye'ye dönüyor. Milli Savunma Bakanlığı, komandoların yarın döneceğini açıkladı ve duyuru yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Kosova'ya KFOR bünyesine gönderdiği askeri birliğin yarın ülkeye döneceğini açıkladı
Kosova'da Haziran başında meydana gelen olaylar sonrası Birleşmiş Milletler'in talebi üzerin Kosova'ya gönderilen Komando taburu Türkiye'ye dönüyor. Milli Savunma Bakanlığı, komandoların yarın döneceğini açıkladı ve duyuru yaptı.