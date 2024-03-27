Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 'şikeci' demişti. Beşiktaş'tan Fenerbahçe AKP Trabzon adayı Ahmet Metin Genç için suç duyurusu

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 'şikeci' demişti. Beşiktaş'tan Fenerbahçe AKP Trabzon adayı Ahmet Metin Genç için suç duyurusu
Beşiktaş, AK Parti Trabzon adayı Ahmet Metin Genç hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan savcılığa şikayet etti.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş kendilerine, "Beşiktaş ve Fenerbahçe UEFA'nın sitesinde güncel olarak hala şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor" diyen AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç hakkında harekete geçti.

Beşiktaş, Genç’i bu sözleri nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan dolayı şikayet ettiğini duyurdu.

İşte Beşiktaş’ın açıklaması:

"17.03.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yapılan basın toplantısında, Ahmet Metin Genç, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye karşı; eleştiri sınırlarını aşan, maddi ve hukuki dayanaktan yoksun ve açıkça suç teşkil eden birtakım asılsız itham ve iddialarda bulunmuş ve söz konusu açıklamalar tüm basın ve yayın kuruluşlarınca yayımlanmıştır"

Ahmet Metin Genç’in gerçekleştirmiş olduğu eylemler neticesinde hakkında, hakaret (TCK m.125), iftira ( TCK m. 267), halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK m. 216) suçlarından dolayı soruşturma başlatılması, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin söz konusu suçlardan zarar gördüğünün değerlendirilmesi ile Ahmet Metin Genç hakkında eylemine uyan sevk maddelerince kamu davası açılması için iddianame düzenlenmesi, hakkında 6222 sayılı yasanın 22. maddesi gereği idari para cezası ve idari yaptırım kararı uygulanmasına karar verilmesi için gereğinin yapılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

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