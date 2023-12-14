Milli Takım Kastamonu’da kampa girdi

Kentte yapımı tamamlanan Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nin ilk sporcuları Paralimpik Judo Milli Takımı oldu.

Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil, AA muhabirine, tesisleri çok beğendiklerini söyledi.

Kamp merkezine ilk defa geldiklerini belirten Efemgil, "Gerçekten olimpik anlamda çalışacak takımlar için çok güzel bir yer. Diğer hazırlıklarımızı da uygun olduğu takdirde buralarda yapacağız." dedi.

MADALYA REKORU KIRMAK İSTİYORUZ

Olimpiyat hazırlıklarına başladıklarına işaret eden Efemgil, "Paris'te yapılacak olan 2024 müsabakaları için hazırlanıyoruz. Kampımızda 24 sporcumuz var. Sporcularımızın 10'u olimpiyat kotası içinde bulunmakta. Tabii ki önümüzde süreç var. Sayımızı yukarı çekmek ve olimpiyatlarda madalya rekoru kırmak istiyoruz." diye konuştu.

Görme engelli milli judocu Yasin Çimciler ise 15 yaşına kadar görme ile ilgili herhangi bir probleminin olmadığını dile getirdi.

2024’TE MADALYA ALACAĞIZ

Daha sonra retina yırtılması ve göz tansiyonu nedeniyle yüzde 90 görme yetisini kaybettiğini anlatan Çimciler, "Milli takıma gidebilmenin yolunun görme engellilerde judo olduğunu söylediler. Denedim, başardığımı gördüm. İlerlemeye başladım. İki Avrupa üçüncülüğüm, dünya ve Avrupa beşinciliğim var. Olimpiyat kotasında yerimi korumak istiyorum. Dünya sıralamasında beşinciyim. Yerimi koruyup Paris 2024'te madalya alacağız." ifadelerini kullandı.