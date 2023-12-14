Milli Takım Kastamonu’da kampa girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım Kastamonu’da kampa girdi
Paralimpik Judo Milli Takımı, 2024 Paris Oyunları'na yönelik hazırlıklar kapsamında Kastamonu'da toplandı.

Kentte yapımı tamamlanan Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nin ilk sporcuları Paralimpik Judo Milli Takımı oldu.

Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil, AA muhabirine, tesisleri çok beğendiklerini söyledi.

Kamp merkezine ilk defa geldiklerini belirten Efemgil, "Gerçekten olimpik anlamda çalışacak takımlar için çok güzel bir yer. Diğer hazırlıklarımızı da uygun olduğu takdirde buralarda yapacağız." dedi.

MADALYA REKORU KIRMAK İSTİYORUZ

Olimpiyat hazırlıklarına başladıklarına işaret eden Efemgil, "Paris'te yapılacak olan 2024 müsabakaları için hazırlanıyoruz. Kampımızda 24 sporcumuz var. Sporcularımızın 10'u olimpiyat kotası içinde bulunmakta. Tabii ki önümüzde süreç var. Sayımızı yukarı çekmek ve olimpiyatlarda madalya rekoru kırmak istiyoruz." diye konuştu.

Görme engelli milli judocu Yasin Çimciler ise 15 yaşına kadar görme ile ilgili herhangi bir probleminin olmadığını dile getirdi.

2024’TE MADALYA ALACAĞIZ

Daha sonra retina yırtılması ve göz tansiyonu nedeniyle yüzde 90 görme yetisini kaybettiğini anlatan Çimciler, "Milli takıma gidebilmenin yolunun görme engellilerde judo olduğunu söylediler. Denedim, başardığımı gördüm. İlerlemeye başladım. İki Avrupa üçüncülüğüm, dünya ve Avrupa beşinciliğim var. Olimpiyat kotasında yerimi korumak istiyorum. Dünya sıralamasında beşinciyim. Yerimi koruyup Paris 2024'te madalya alacağız." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
A Milli Takım'a 93 odalı rüya gibi tesis. Fotoğraflar ortaya çıktı
Denizlispor'un genç yeteneği milli takımdan davet aldı
Denizlispor'un genç yeteneği milli takımdan davet aldı
Milli Takım 2 altın madalya kazandı
A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde şov yaptı
Milli Takım golü attı, tribünler coştu
Milli Takım golü attı, tribünler coştu
Son Haberler
Kraliyette yasak aşk gündemi. Olayların arkasında eski Kral mı var Dünya
Kraliyette yasak aşk gündemi. Olayların arkasında eski Kral mı var
Sokak röportajında lise öğrencisinden ders niteliğinde konuşma Video
Sokak röportajında lise öğrencisinden ders niteliğinde konuşma
Türkiye'nin konuştuğu skandalda son dakika gelişmesi. İddianame ortaya çıktı Spor
Türkiye'nin konuştuğu skandalda son dakika gelişmesi. İddianame ortaya çıktı
Bunları yediyseniz ilaç kullanmayın Sağlık
Bunları yediyseniz ilaç kullanmayın
Köpek terörü bitmiyor. Başıboş köpekler yolda yürüyen Medine teyzeye saldırdılar Gündem
Köpek terörü bitmiyor. Başıboş köpekler yolda yürüyen Medine teyzeye saldırdılar
İYİ Parti’li Ece Güner partisinden istifa ettiğini duyurdu Gündem
İYİ Parti’li Ece Güner partisinden istifa ettiğini duyurdu
Darüşşafaka'dan ayrıldı Anadolu Efes'e katıldı Spor
Darüşşafaka'dan ayrıldı Anadolu Efes'e katıldı