Milli Takım 2 altın madalya kazandı

Tekvando Milli Takımı'ndan 3 madalya...

KAYNAK: AA
Milli Takım 2 altın madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda, Türkiye ilk gün iki altın, bir bronz madalya aldı.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, ilk günü iki altın, bir bronz olmak üzere üç madalyayla tamamladı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'teki organizasyonda erkekler 74 kiloda Yiğithan Kılıç'ın, kadınlar 57 kiloda ise Aleyna Şenyurt'un Avrupa şampiyonu olduğu belirtildi.

Erkekler 54 kiloda ise Kaan Yelaldı'nın bronz madalya elde ettiği kaydedildi.

Şampiyonada 8 milli sporcunun tatamiye çıkacağı aktarıldı.



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