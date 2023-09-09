Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti

Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yaptı yine yapacağını... TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Stefan Kuntz'a yaptığı teklifi ortaya çıkardı. Kelimesi kelimesine konuştuklarını açıkladı.

Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti

Bu kez en kısa yazıma imza atma vakti.

Transferde atılan imzalar gibi!

Yer Eskişehir.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Stefan Kuntz ile konuşuyor.

Alman hoca net. Diyor ki;

"Ermenistan’ı yenemiyorsan sorun var. Başında ben varım. Siz de benim gördüğüm gibi görüyorsanız. İlk uçağa atlar ülkeme dönerim. Farklı bakıyorsanız, ne derseniz o olur.”

Büyükekşi de hocasına karşılık veriyor.
Kısa.

“Belirttiğiniz gibi sorun var. Sizde ve takımda. Hatta ben ve ekibimde. Bu fatura bir kişiye kesilemez. Skor tam bir felaket. Amma başarısızlık güç birliği ve paylaşım ile aşılır. Sadece başarı paylaşıldıkça büyümez. Futbolda tersi de var."

Kısa

Ben bunun üstüne tek kelime yorum yazmıyorum. Sizlere bıraktım.
İster kısa, ister uzun. Söz sizde.

(Şerafettin Tilki)

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