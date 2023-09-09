Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri

Bülent Timurlenk Sabah Gazetesi'ndeki yazısında "Sahaya çıkan 11'i görüp ilk yarıyı izlediğimde devre arasında şu sorularla baş başa kalıyorum: Bu Milli Takım, takım mı? Değil." ifadeleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.

İşte Timurlenk'in yazısı: Bu Milli Takım 11'i en yetenekli Türk futbolcularla mı kurulmuş? Hayır... Bu Milli Takım bu sezon en çok süre almış oyuncularla mı sahaya çıkmış? Hayır... Bu Milli Takım'da herkes orijinal mevkilerinde mi oynuyor? Hayır... Evet olan ne peki? Bu Kuntz'un paşa keyfine göre kurduğu kadro.

Ferdi alternatifsiz bir oyuncu, Arda Güler büyük yeteneğimiz, Cenk Tosun usta golcümüz. Bunların yokluğu mühimdir ama Milli Takım bir kulüp takımı gibi 25 kontratlı oyuncuyla oluşmuyor, önünde kocaman bir havuz var, tam da bu yüzden Okan Buruk bazı maçlarda en uçta oynattı diye Barış Alper'i elinde Bertuğ ve maalesef kadroya almadığın Enis Destan varken santrfor yapamazsın. Barış güçlü oyuncu ama bitirici değil. Bunu 80 milyon biliyor. Sol bekte Cenk, sağ kanatta Yusuf Sarı ve kendi takımında daha formda olan İrfan Can Kahveci varken Cengiz'i tercih etmek, Salih Özcan'ı unutmak mı facia, yoksa 1-0 geriye düştükten sonra yaptığı değişiklikler mi?

İddia ediyorum dün bu maçı izleyip bu değişiklikleri yapabilecek tek insan var memleket sınırları içinde. Onun da bizim Milli Takım teknik direktörümüz olması bizim büyük çaresizliğimiz işte… Hamit Altıntop-Kuntz'un futbol aklına (!) teşekkür edip ülkenin en önemli futbol akıllarından Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir.