Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı

Milli takımın son iki maçındaki farkı gördük.

Oyuncular özellikle Letonya galibiyeti sonrası, işte aradığımız hoca bu der gibiydiler. Montella ile inanılmaz sevinç paylaştılar.

Bu İtalyan hocaya duyulan sevgiden ziyade, içlerine attıklarının dışa vurumu idi.

Gelin her zaman olduğu gibi perde arkasına bakalım.

Önde olanları zaten herkes biliyor, görüyor.

Stefan Kuntz.. Alman hoca Türk milli takımının başında olmasına rağmen, ülkesinde yaşıyordu.

Görevli memur gibi maç, kamp ve kırk yılda bir olan sponsorluk anlaşma törenlerinde boy gösteriyordu.

NAZİ BENZETMESİ

İşte Kuntz’un bardağı taşıran tavrı: Dil.

Kuntz, son dönemde sıkıldığını belirtip konuştuklarını tercüme ettirmiyordu. Buna gerekçe olarak da "Sürenin uzaması motive kaybına yol açıyor" gibi şeyler diyordu.

Ermenistan maçı öncesi de Kuntz Almanca konuşmasını yaptı çekip gitti.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu sinirle arkasından koştu;

“Burası nazi kampı değil. Almanca bilenler anladı, ya diğerleri ne olacak..” diye çıkıştı.

Kuntz aynı sertlikte cevap verdi. “Takım kaptanısın. Almancan var. Tercüme et..”

İkili arasındaki hararetli tartışma Hamit Altıntop’un araya girmesi ile duruldu.

Kaptan durumu başkan Mehmet Büyükekşi ile paylaştı.

Bundan haberdar olan Kuntz, maçın andından isim vermeden kaptanı suçladı. Bahane arayan Büyükekşi de ipini çekti..

Bir kısım Alman hocalarda bu var.

Beşiktaş’a gelen Schuster’i hatırlayın.

O da Hitler’e kazdığı için Almanca konuşmuyordu. İspanyol eşinden öğrendiği kadarıyla İspanyolcayı tercih ediyordu.

UYANIK İTALYAN

Kuntz’un bu dil takıntısı ve tercüme sendromu İtalyan hocaya da anlatıldı.

Hakan’ın isteği üzerine görüşme yapılan Montella, önceki hocanın tüm handikaplarını öğrendi.

İlk görüşmeyi Hakan ile yaptığı için ilk ağızdan hem de...

Yönetim ile yaptığı pazarlığa bakar mısınız?

- Ben Türkiye’de yaşarım.

- Önce süper lig, sonra bir alt ligdeki takımı olan tüm illere giderim.

- Kendime bir yeminli tercüman isterim.

- Ekipte mutlaka Türk hoca olsun. Bunları siz belirleyin.

- Genç takımları yakından takip edebilmem adına sistem kuralım.

Böylece Büyükekşi söyleyecek tek kelime bulamadı.

Hakan, kendisine İtalya kapısını açan Montella’ya böyle karşılık verdi.

Aferin Hakan! Nankör değil. İyi de yapmış. İtalyan çalıştırıcı millilere sevgi kattı. Bu da skor için yetti. İki maçta Almanya vizesi aldık.

Şimdi oturup dua edelim.

Sakın ha. Aman aman ha. Kaptan ile hocanın arası açılmasın. Ortalık yeniden saçılmasın.

Euro 2024’e renk katalım. Gurbetçilerin merkez üssü olan bu ülkeye yeniden heyecan verelim.

Tam mevsimi. Tezgahta pahalı gelse de Eminönü’ne uğrayıp balık ekmek yiyelim.

Sabırla sezon sonunu bekleyelim.

(Şerafettin Tilki)