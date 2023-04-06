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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası öncesi aday kadrosu açıklandı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 18:27
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Milli takımın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi 33 kişilik geniş aday kadrosu belli oldu. Milliler, 15-25 Haziran tarihleri arasında Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. A Milli Takım aday kadrosu, 10 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da çalışmalarına başlayacak.

GRUP MAÇLARI SLOVENYA'DA OYNANACAK
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, grup maçlarını Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynayacak. Organizasyondaki ilk maçında 15 Haziran Perşembe günü Sırbistan ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar, gruptaki ikinci müsabakasında 16 Haziran Cuma günü Macaristan, son mücadelede ise 18 Haziran Pazar günü Slovakya ile oynayacak. Play-off maçları devam eden ve aday kadroda bulunan isimler, karşılaşmaların bitiminde kampa dahil olacak. (DHA)

ADAY KADROSU AÇIKLANDI
Milli takımın 33 kişilik aday kadrosunda yer alan basketbolcular şu şekilde: Elif Bayram (Beşiktaş), Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Hatice Pelin Gülçelik (BOTAŞ), Melis Gülcan (BOTAŞ), Sehernaz Çidal (BOTAŞ), Sevgi Uzun (BOTAŞ), Aleyna Fatma Cengizhan (Çankaya Üniversitesi), Ayşe Cora (Çankaya Üniversitesi), Asena Yalçın (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Esra Ural Topuz (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Gökşen Fitik (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Kuanitra Holingsvorth (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Sinem Ataş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Bahar Çağlar Ökten (Emlak Konut), Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Merve Aydin (Fenerbahçe), Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe), Selin Rachel Gül (Fenerbahçe), Şerife Alperi Onar (Fenerbahçe), Elif İstanbulluoğlu (Fenerbahçe), Tuğçe Canıtez (Galatasaray), Meltem Yıldızhan (Galatasaray), Pelin Derya Bilgiç (Galatasaray), Teaira Zyaire Mccovan (Galatasaray), Şuğranur Hatice Sönmez (Melikgazi Kayseri Basketbol), Duygu Özen (Nesibe Aydın), Feride Şevval Akalan (Nesibe Aydın), İlayda Güner (Nesibe Aydın), Derin Yaya (Nesibe Aydın), Banu Şimşek (OGM Ormanspor), Tilbe Şenyürek (AZS AJP Gorzow Wielkopolski), Derin Erdoğan (Northeastern Huskies), Zeynep Şevval Gül (Saint Louis Billikens) 

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