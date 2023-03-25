A Milli Takım hazırlıklarına otel terasında devam etti

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 613. müsabakaya çıkacak.

A Milli Takım, son çalışmasını Erivan’da kamp yaptığı otelin terasında, aday kadrodaki oyuncuların katılımıyla gerçekleştirdi.

Türkiye, Ermenistan ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip Ermenistan ile oynadığı 2 karşılaşmayı da 2-0'lık skorlarla kazandı.

Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aynı grupta yer aldı.

6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay-yıldızlı ekip Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamladı.