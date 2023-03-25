25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım hazırlıklarına otel terasında devam etti

A Milli Takım hazırlıklarına otel terasında devam etti

A Milli Takım'ın Ermenistan maçı öncesi mesaisi sürüyor. Milliler, son çalışmasını otelin terasında tamamladı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 14:18
Takip Et

Milli Takım'ın Ermenistan mesaisi sürüyor

A Milli Takım hazırlıklarına otel terasında devam etti
+
Aa
-

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 613. müsabakaya çıkacak.

A Milli Takım, son çalışmasını Erivan’da kamp yaptığı otelin terasında, aday kadrodaki oyuncuların katılımıyla gerçekleştirdi.

Türkiye, Ermenistan ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip Ermenistan ile oynadığı 2 karşılaşmayı da 2-0'lık skorlarla kazandı.

Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aynı grupta yer aldı.

6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay-yıldızlı ekip Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
2
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
3
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
4
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
5
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
6
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
7
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
﻿İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu
﻿İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu
﻿İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu
﻿ZAHA'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimatına başlandı
﻿ZAHA'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimatına başlandı
﻿ZAHA'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimatına başlandı
﻿Ukrayna: Rusya bir günde 50 hava 11 füze saldırısı düzenledi
﻿Ukrayna: Rusya bir günde 50 hava 11 füze saldırısı düzenledi
﻿Ukrayna: Rusya bir günde 50 hava 11 füze saldırısı düzenledi
﻿Uzmanı uyardı: İftar öncesi ve hemen sonrasında yapılan spor kalbi zorlar
﻿Uzmanı uyardı: İftar öncesi ve hemen sonrasında yapılan spor kalbi zorlar
﻿Uzmanı uyardı: İftar öncesi ve hemen sonrasında yapılan spor kalbi zorlar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.