Milliler Balkan Açık Pist Bisikleti Şampiyonası’nda 20 madalya ile rekor kırdı

Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde 27-29 Ekim tarihleri arasında yapılan Balkan Açık Pist Bisikleti Şampiyonası’nda milliler, toplamda 20 madalya ile önemli bir başarıya imza attı. Organizasyonda Pist Bisikleti Milli Takımı ve kulüp takımları kazandığı 9 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya ile 20 madalya kazanarak rekor bir başarı elde etti. Şampiyona; Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Romanya Milli Takımları ile kulüp takımlarının katılımı ile gerçekleşti.

Organizasyonda Türkiye’yi 23 Yaş Altı Erkekler kategorisinde Doğukan Arıkan, Genç Kadınlar kategorisinde Buse Ertekin, Lydia Turan ve Semanur Kiriş, Genç Erkekler kategorisinde de Ramazan Yılmaz, Mehmet Emin Çiçek, Mustafa Tarakçı, Muhammed Ali Sünbül, Mustafa Said Erdemli, Emre Kaplan ve Ali Küçük temsil etti.

TÜRKİYE REKORU DA KIRILDI

Balkan Açık Pist Bisikleti Şampiyonası’nda Genç Erkekler kategorisinde 4 km Team Pursuit yarışında; Ramazan Yılmaz, Mustafa Tarakçı, Mustafa Said Erdemli ve Ali Küçük, 4:11:57’lik dereceyle Bulgaristan ve Yunanistan’ı geride bırakarak, gençler ve büyükler kategorilerinde Türkiye rekorunu kırarak birincilik elde etti.

Team Sprint Genç Erkekler’de Muhammed Ali Sünbül, Emre Kaplan ve Mehmet Emin Çiçek’ten oluşan takım, Bulgaristan ve Yunanistan’ın ardından 3. sırayı aldı.

Lydia Turan, Semanur Kiriş, Buse Ertekin’den oluşan takım, Team Sprint Genç Kadınlar kategorisinde Yunanistan’ın ardından ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç Kadınlar Sprint Yarışı ise yine ilklere sahne oldu.

Semanur Kiriş, Yunan ve Sırp rakiplerinin ardından bronz madalya kazanarak pist bisikletinde bu kategoride madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu. Bir başka ilk ise ikinci günde yaşandı. Genç Kadınlar Points Race yarışında pist bisikleti tarihindeki ilk Balkan şampiyonluğu derecesi Buse Ertekin’le gelirken, bu yarışta Lydia Turan da 3.’lüğü aldı.

Genç Kadınlar Madison’da ise Open yarışta Bulgar partneri ile yarışan Lydia Turan altın madalya elde etti.

KÜRSÜDE İKİ TÜRK BİSİKLETÇİ

Şampiyonanın ilk gününde üst üste madalyalar kazanan Türkiye, Genç Erkekler Scratch yarışında iki bisikletçi ile kürsüde yerini aldı. 16 sporcunun yarıştığı Genç Erkekler Scratch yarışında Ramazan Yılmaz birinciliği alırken, Mustafa Tarakçı da Yunan rakibinin önünde çizgiyi ikinci sırada geçerek gümüş madalyanın sahibi oldu. İkinci gün düzenlenen ve 4 yarış serisinden oluşan Omnium disiplininde de yine Genç Erkekler kategorisinde Ramazan Yılmaz altın, Mustafa Tarakçı gümüş madalyanın sahibi olurken, Elemination Genç Erkekler yarışında da Ramazan Yılmaz birinci, Muhammed Ali Sünbül ikinci olarak duble zafer elde ettiler. Omnium Elit Erkeklerde ise Doğukan Arıkan Romen rakibinin ardından ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

GENÇ ERKEKLER KEİRİN VE GENÇ ERKEKLER MADİSON KATEGORİLERİNDE İLKLER GERÇEKLEŞTİ

Genç Erkekler Keirin yarışında Yunan rakibinin ardından ikinci Mehmet Emin Çiçek ve üçüncülüğü elde eden Mustafa Said Erdemli, bu disiplinde Türkiye’ye madalya getiren ilk sporcular olarak tarihe geçmeyi başardılar. Genç Erkekler Madison yarışında Mustafa Tarakçı ve Mustafa Said Erdemli yine bu dalda tarihteki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

RAMAZAN YILMAZ 5. KEZ BALKAN ŞAMPİYONU OLDU

Ramazan Yılmaz, Points Race Genç Erkeklerde beşinci balkan şampiyonluğu ile şampiyonaya damga vurdu. Bu daldaki diğer sporculardan, Mustafa Said Erdemli ikinciliği elde etti. Elit Erkekler Points Race yarışında da Doğukan Arıkan, tüm rakiplerini geride bırakarak bu dalda Balkan şampiyonluğu getiren diğer isim oldu.

Emin Müftüoğlu: “Cumhuriyetimizin 100. yılında elde ettiğimiz başarılardan dolaylı çok mutluyuz”

Balkan Açık Pist Bisikleti Şampiyonası sonrası kazandıkları madalyalar içi tüm sporculara tek tek teşekkür ederek sözlerine başlayan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, “Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılında elde ettiğimiz başarılardan dolaylı çok mutluyuz. Ramazan Yılmaz, katıldığı tüm yarışlarda Balkan Şampiyonu oldu. U19 sporcularımız, hem Gençler hem de Elit kategoride ’Team Pursuit Türkiye Rekoru’ kırdılar. 19 yaş altı sporcularımızın başarısı ve elde ettiğimiz derecelerle 2028 Los Angeles Olimpiyatları hedefi yolunda takım takip branşında da madalya kovalamak için ümit verdi. Bu muazzam başarılarla, sporcularımız toplamda 9 altın, 7 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 20 madalya kazanarak Balkan Şampiyonaları tarihindeki en büyük başarılarından birine imza attılar.

Tüm sporcularımızın, antrenörlerimizin, kulüplerimizin emeklerine sağlık. Genç bisikletçilerimizin aldığı tarihi başarı ’Türk Bisikletini Büyütüyoruz’ vizyonumuzun en önemli göstergesi. Bu başarılar 100. yılımızda göğsümüzü kabartırken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 1 yıl önce Konya’da faaliyete geçen Türkiye’nin ilk Olimpik Veledrom’u sayesinde tarihi başarılara imza atmış bulunuyoruz. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a da federasyonumuza ve bisiklet sporuna verdiği kıymetli desteklerinden ötürü teşekkürü bir borç biliriz. Çok gururlu ve mutluyuz” ifadelerini kullandı.