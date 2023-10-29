Millilerden Arnavutluk'ta 4 madalya

23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımız 4 madalya kazandı.

KAYNAK: AA
Millilerden Arnavutluk'ta 4 madalya

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçiler 3 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonanın 6. günü sona erdi.
Erkekler 97 kiloda mücadele eden Mustafa Olgun, final müsabakasında bağımsız sporcu rakibi Pavel Hlınchuk'a, 82 kiloda yarışan milli sporcu Alperen Berber finalde bağımsız sporcu Aues Gonibov'a, 67 kiloda Mustafa Safa da finalde Kazak Sultan Assetuly'e mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
60 kiloda mindere çıkan Mert İlbars ise bronz madalya müsabakasında ABD'li rakibi Xochitl Citalli'yi 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda 130 kiloda yarışan Muhammet Hamza Bakır yarı finalde Ermeni rakibi R. Kurdyan'ı 4-2 yenerek finale yükseldi.

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