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  • Van Gogh, Van Gogh olalı böyle zulüm görmedi: Milyon dolarlık tabloya domates çorbası fırlattılar

Van Gogh, Van Gogh olalı böyle zulüm görmedi: Milyon dolarlık tabloya domates çorbası fırlattılar

İklim krizine dikkat çekmek isteyen aktivistler, dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh’un tablosuna domates çorbası fırlatarak kendilerini tablonun yer aldığı duvara yapıştırdı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 16:20
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Milyon dolarlık tabloya domates çorbası fırlattılar: Van Gogh, Van Gogh olalı böyle zulüm görmedi

Van Gogh, Van Gogh olalı böyle zulüm görmedi: Milyon dolarlık tabloya domates çorbası fırlattılar
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Britanya’da kurulan, iklim krizi konusunda kampanyalar üreten Just Stop Oil (Petrolü Durdurun) üyeleri Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un tablosuna önce domates çorbası attı sonra kendilerini duvara ‘yapıştırdı.’

Diken'de yer alan habere göre, bugün gerçekleşen eylemin adresi İngiltere'nin başkenti Londra’daki Ulusal Galeri, hedefi Vincent Van Gogh’un "Ayçiçekleri" tablosuydu. İki genç aktivist çorbayı fırlattığı sırada ziyaretçilerden panik içinde, ”Aman Tanrım” sesleri yükseldi. Camla korunan tabloya çorba bulaşmadı.



KENDİLERİNİ BÖYLE SAVUNDULAR: HAYAT MI SANAT MI DAHA DEĞERLİ?
Çorbayı fırlattıktan sonra ceketlerini açarak ”Just Stop Oil” yazılı tişörtlerini gösteren aktivistler sonra da kendilerini tablonun arkasındaki duvara yapıştırdı.

Eylemi yapan aktivistlerden biri şöyle konuştu: "Hayat mı sanat mı daha değerli? Adaletten, gıdadan daha mı değerli? Bir tablonun korunmasına gezegen ve insanları korumaktan daha mı çok önem veriyorsunuz? Yaşam giderlerinin artışı petrol fiyatlarıyla ilintili. Milyonlarca kişi soğukta, aç. Bir konserve çorbayı bile ısıtacak kadar enerjiye sahip değiller."



"İNSANLARI DÜŞÜNDÜRÜRKEN KIZDIRIYORLAR"
İki haftadır Londra’nın merkezinde oturma eylemleri yapan grubun bugünkü eylemine şahit olan ziyaretçilerden biri amaçlarının ne olduğunu anladığını ama güzel bir sanat eserini hedef almalarına üzüldüğünü belirterek, ”İnsanları düşündürmeye çalışıyorlar ancak kızdırıyorlar bu şekilde.” ifadelerini kullandı.

Just Stop Oil sözcüsü Alex De Koning, eserin sergilendiği salon boşaltılıp temizlendikten sonra The Guardian’a, ”Bu X-Factor değil. Burada arkadaş edinmeye çalışmıyoruz. Değişim için çalışıyoruz ve maalesef değişim bu yolla oluyor.” dedi.

Eylem yapan iki aktivist gözaltına alındı.

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Insan
14.10.2022 16:53
Terör örgutu bunlar baska birsey deyil  
 
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