Milyonları ilgilendiriyor... Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar ne zaman ödenecek?

Mersin’de bir lise öğrencisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık yaptığı, afişe küfürlü ifadeler yazdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ve tutuklanarak cezaevine konulduğu iddia edildi.

Milyonları ilgilendiriyor... Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar ne zaman ödenecek?

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin Temmuz aylıkları erken verilebilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek.

Kurban Bayramı öncesinde emeklilere maaşlarının ve ikramiyelerinin erken ödenmesi gündemde.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor.

Bağ-Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor.

Bayram nedeniyle SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin de Temmuz aylıkları erken verilebilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek.

ÖDEMELER NE ZAMAN?

T24'te yer alan habere göre, SGK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.

DUL VE YETİM MAAŞLARINA DA YANSIYACAK

Bayram ikramiyesinde yapılacak bir artış, dul ve yetimlere de yansıyacak. Ölüm aylığı alanlar hisseleri oranında yeni tutardan yararlanacak.

Örneğin tutar 2.500 lira olursa yüzde 75 ölüm aylığı alana 1.500 lira yerine 1.875 lira bayram ikramiyesi verilecek. Yüzde 50 ölüm aylığı alanın eline 1000 lira yerine 1.250 lira, aylık oranı yüzde 25 olana da 500 lira yerine 625 lira ödenecek. Bayram ikramiyesi 3.000 lira olursa da ölüm aylığı oranı yüzde 25 olana 750 lira, yüzde 50 olana 1.500 lira, yüzde 75 olana 2.250 lira ödeme yapılacak.

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