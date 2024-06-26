Milyonların beklediği açıklama geldi. Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

16 milyon emekli Temmuz zammı için gün sayarken diğer yandan emekliliğe hazırlanan birçok vatandaşın gözü kulağı ise kıdem tazminatı artışında...

Emekli ve memur maaşlarının çıkacağı rakam kadar kıdem tazminatı artışı da vatandaşlar için bir o kadar önem arz ediyor.

En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekliye refah payı eklemesi yapılmayacağını açıklamıştı. Emekliye yapılacak enflasyon zammının ardından eğer bir refah payı verilirse bu açıklamayı ise sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında yapması bekleniyor.

EMEKLİNİN GÖZÜ KULAĞI 3 TEMMUZ'DA

Memur ve emekli zamlı iler birlikte çalışanların kıdem tazminatı yeniden değişecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne tahmin rakamlarına göre Haziran enflasyonunu artışı yüzde 2.25 oranında ön görülmüştü. Bu rakamın da eklenmesi ile SSK VE BAĞ KUR emeklilerini Temmuz ayında yüzde 25 ile yüzde 26 oranı arasında bir zam yapılmasına kesin gözü ile bakılıyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA ARTARACAK

1 Ocak 2024 itibari ile kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 35 bin lira olarak belirlenmişti. Yılın ilk altı ayında kıdem tazminatı brüt 35 bin 058 lira net ise 34 bin 792 lira olarak ödeniyordu.

Temmuz 2024 itibari ile ise kıdem tazminatının 42 bin 193 liraya yükselmesi bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI HESABI NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatı çalışanın son aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu rakam çalıştığı yıl ile çarpılarak ödeniyor.