10 bin liralık ev kirası kaç lira olacak. İşte uzmanından örnek kira hesaplaması

Kaynak: EmlakKulisi
10 bin liralık ev kirası kaç lira olacak. İşte uzmanından örnek kira hesaplaması

İki yıldır süren yüzde 25 kira sınırlamasının kalkmasına günler kira sözleşmesi bitmek üzere olan vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı. Peki 1 Temmuz'dan sonra ev kiralarına ne kadar zam gelecek... İşte örnek hesaplama...

Geçim sıkıntısı çeken milyonlarca kiracı ev kiralarına gelecek kallavi zam nedeni ile uyku uyuyamıyor.

Peki konut kiralarına yüzde kaç zam gelecek? Avukat Tarık Çakmak yaptığı örnek hesaplamalarla kiracıların tüm merak ettiği sorulara açıklık getirdi.

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Avukat Tarık Çakmak açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı.

TEMMUZ'DA EV KİRALARI NASIL HESAPLANACAK?

-- Temmuz itibari ile yenilenecek kira sözleşmelerinde artış, bir önceki kira yılının TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİNDEKİ 12 AYLIK ORTALAMANIN üzerine çıkmayacak şekilde yapılacak.

--1 Temmuz'la birlikte tüm konut kiralarının artırılacağı bilgisi doğru değil. Kira artışı ancak sözleşmenin bittiği tarihte yapılabilir.

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-- Kira sözleşmesi 10 Temmuz'da yapılmışsa zam her yıl bu tarihte yapılır. Başka tarihte kiraya zam yapmak hukuki değildir.

--Ev sahibi tek taraflı olarak kira ücretini istediği gibi artıramaz. Sözleşmede artış konusunda hüküm bulunmuyorsa ve kiracı ve ev sahibi anlaşamaz ise, artış miktarını hâkim tarafından belirlenir. Hakimin kira bedelinin üst sınırı da TÜFE 12 AYLIK ORTALAMA'dır.

--1 Temmuz sonrası kiraya çifte zam gelecek bilgisi yanlıştır. Konut kiralarına yılda bir kez zam yapılır.

--Kiracı ve ev sahipleri sözleşme özgürlüğü kapsamında serbestçe anlaşabilirler fakat konut sahibi tek taraflı olarak kiracıyı artış konusunda zorlama yapamaz.

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-- 5 yıldan fazla süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her 5 yıl sonunda, kiraya veren, kira bedelinin, emsal kira bedelleri göz önünde tutularak belirlenmesini talep ederek KİRA TESPİT DAVASI açabilir.

--Her yıl yapılan artışlar zamanla kira bedelinin rayiçlerin çok altında kalmasına neden olabilir. Konut sahibi, her 5 yılda bir kira bedelinin rayiçlere göre belirlenmesini talep edebilir.

Bu artışlar ise her kira döneminde yapılan zamlardan farklıdır.

ÖRNEK KİRA ARTIŞ HESABI

Son kira bedeli: 10 bin lira

Sözleşme başlangıç tarihi: 10 Temmuz

Kira artış oranı: Yüzde 65 (Temmuz tüfe oranını göre küçük bir oynama olabilir)

10 Temmuz sonrası yeni kira tutarı: 16 bin 500 lira

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