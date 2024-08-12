Mini akıllı seyir füzesi 'Kemankeş 2'nin sistem tanımlama testi yapıldı

Kaynak: DHA
Mini akıllı seyir füzesi 'Kemankeş 2'nin sistem tanımlama testi yapıldı

Savunma sanayi şirketlerinden Baykar tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi 'Kemankeş 2', sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı.

Şirketin sosyal medya hesabından 'milli teknoloji hamlesi' etiketiyle yapılan paylaşımda 'Bayraktar Kemankeş 2'nin sistem tanımlama testinin başarıyla yapıldığı belirtildi. Paylaşımda testin videosu da paylaşıldı.

'Kemankeş 2' mini akıllı seyir füzesi, mayıs ayında yapılan EFES-2024 tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisinde ilk kez görücüye çıktı.

Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200 + kilometre görev menziline sahip Kemankeş 2, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip.

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