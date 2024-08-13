Eskişehir Valiliği'nden bıçaklı saldırı hakkında açıklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir Valiliği'nden bıçaklı saldırı hakkında açıklama

Eskişehir Valiliği, Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde yaşanan ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırı hakkında bir açıklama yayımladı.

Olay, Uluönder Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağında gerçekleşti. 18 yaşındaki Arda K. tarafından yapılan saldırıda, savaş oyunlarından fırlamış gibi giyinmiş bir şahıs, çevredeki insanlara bıçakla saldırdı. Emniyet güçleri tarafından hızla müdahale edilen olay sonucunda, saldırgan gözaltına alındı ve suç aleti ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce herhangi bir adli sicili olmayan ve 19 Haziran'da 18 yaşına giren şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Valilik, yaralanan vatandaşlara acil şifalar dileyerek, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

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