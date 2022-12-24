﻿Nevşehir'de minibüsle otomobil çarpıştı

Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde otomobille minibüs, Karabacak Çeşmesi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Bu arada, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)
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