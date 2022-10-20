Minibüs motosiklete çarptı bakın o ne yaptı. İnsanlığın öldüğü an

Sultangazi'deki kaza Uğur Mumcu mahallesinde meydana geldi. Caddede ilerleyen minibüs, ara sokaktan hızlı bir şekilde gelen motosiklete çarptı. Kasksız yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, savrularak önce park halindeki otomobilin ön kaputuna, daha sonra yere düştü. Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen motosiklet sürücüsü yaralandı.

"'PES' DEDİRTTEN GÖRÜNTÜLER"

Kazaya tanık olan bir otomobil sürücüsü, yaralanan sürücüye yardım etmek yerine, park halindeki aracının yanına gederek, yan tarafını kontrol etti, hasar var mı yok mu diye. Bu sırada çevredeki diğer vatandaşlar ve minibüs şoförü, yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.