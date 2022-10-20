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Minibüs motosiklete çarptı bakın o ne yaptı. İnsanlığın öldüğü an

Sultangazi'de, minibüsün çarpmasıyla savrulan kasksız ve ehliyetsiz yabancı uyruklu motosikletli yaralandı. Kazayı gören bir kişi, yaralanan motosikletli yerine otomobilinin zarar görüp, görmediğine baktı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 12:17
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İnsanlığın öldüğü an. Minibüs motosiklete çarptı bakın o ne yaptı

Minibüs motosiklete çarptı bakın o ne yaptı. İnsanlığın öldüğü an
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Sultangazi'deki kaza Uğur Mumcu mahallesinde meydana geldi. Caddede ilerleyen minibüs, ara sokaktan hızlı bir şekilde gelen motosiklete çarptı. Kasksız yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, savrularak önce park halindeki otomobilin ön kaputuna, daha sonra yere düştü. Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen motosiklet sürücüsü yaralandı.

"'PES' DEDİRTTEN GÖRÜNTÜLER"

Kazaya tanık olan bir otomobil sürücüsü, yaralanan sürücüye yardım etmek yerine, park halindeki aracının yanına gederek, yan tarafını kontrol etti, hasar var mı yok mu diye. Bu sırada çevredeki diğer vatandaşlar ve minibüs şoförü, yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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e
20.10.2022 12:56
geçmiş olsun ama bu motorsiklet kullananların çoğu çok tehlikeli araç kullnıyorlar ara yoldan çıkarken . ters yoldan kaldırımdan giderken hiç dikkat etmiyorlar araçta sanki fren yok sıkı denetlenmeli  
 
Sedat
20.10.2022 12:53
Ortalık yabancı uyruklu doldu dolaylı yoldan işgal ediliyoruz.  
 
Bir Okur
20.10.2022 12:48
Adam arabasına bakmakta haklı.Çünkü onun. Motosikletli maganda gibi caddeye çıkıyor.Yazik minibüs şoförünü yakacaktı. Ölse idi de sorun değil, eksilmiş,eksilmistir. Yabancı yerli fark etmez.  
 
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