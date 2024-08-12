Kılıçdaroğlu canlı yayında Erdoğan’dan gelen bomba teklifi açıkladı

ERDOĞAN’DAN GÖRÜŞME TALEBİ

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir aracıyla kendisine görüşme talebinde bulunduğunu söyledi. Gazeteci Can Ataklı’nın “Erdoğan, Kılıçdaroğlu’yla görüşme teklif etti” iddiası hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, “Doğrudan Erdoğan’dan gelen görüşme talebi yok. Ama olursa kabul etmeyeceğimi söyledim. Bu teklif birisi aracılığı ile geldi. Doğru bulmadım ve görüşmeyeceğimi ifade ettim” dedi.

GENEL BAŞKANLIK TARTIŞMALARI

Parlamentoya girdiğinde genel başkan olma düşüncesi olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Delegeler istediği için oldum. Delegeler derse ki ‘Gelmen lazım arkadaş’, görev verirlerse o zaman düşünürüm. Genel başkanlığın sorumluluğu fazladır, kolay değildir. Genel başkan tartışmalarının dışında kalmak istiyorum. Partinin delegeleri vardır. Parti kendi geleceğini belirleyecektir” ifadelerini kullandı.

6’LI MASADA SÖZLER TUTULMADI

Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, “6 lider beraber yola çıktıysa ve oy birliği ile karar alacağız diye konuştuysak, liderlerin sözlerini tutması gerekiyordu. Ama bu olmadı. Anketler kazanacağımızı söylüyordu. Ama süreç benim de düşünmediğim şekilde ciddi bir sürece uğradı. Çok büyük saldırılara muhatap oldum. Ama saldırılara karşı ‘Ne derseniz deyin biz buradayız’ mesajı vermek istedim. Benim kişisel kararımdı. Reklamcıların değil” dedi.

BİZ GİDİP ERDOĞAN’A YALVARDIK MI?

“Biz muhalefetiz. Ne demek normalleşme? Gerekirse masaya elinizi vuracaksınız. Biz gidip Erdoğan’a yalvardık mı? Emekliye ikramiyeyi mücadele ederek aldık. Biz gidip de Erdoğan’a ‘Beyefendi 3600 ek gösterge verir misiniz?’ diye ricada mı bulunduk? EYT’liler için ricada mı bulunduk?” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, STK ve ana muhalefet partisinin ayrı olduğunu, yasaların CHP’yi muhalefet partisi olarak tanımladığını vurguladı.

RİCA EDEREK SİYASET OLMAZ

“Neyin yumuşaması? Ülke ateş çemberinde değil mi?” diye konuşan Kılıçdaroğlu, “Buyrun bakın. Emekliye sorun ‘Geçinebiliyor mu?’ diye. İnsanın hakkını arama mücadelesi bir hak mücadelesidir. Bu mücadeleyi verirseniz siz siyasal olarak görevinizi yapmış olursunuz. Yaptıracaksın, siyaset budur. Rica ederek değil. Onların evlatları askerlik yapmadı, benim evladım gitti yaptı. Ama ben vatan hainiyim onlara göre. AK Parti’li seçmenlerimize seslenmek istiyorum. Adaletin gelmesini ne zamana kadar bekleyeceksiniz?” şeklinde konuştu.

ALTI OK’UN BOYANMASI

CHP’nin Altı Ok’unun sıradan bir Altı Ok olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, “Partimiz bu devleti kuran partidir. Dürüstlükten, ahlaktan, erdemden yanayız. İnançlı insanlarız. Ama inancımızı siyaset ve oy konusu yapmayız. Komşusu açken biz tok yatmayız. Bizim bunu geniş kitlelere anlatmamız, aktarmamız lazım. Biz bunu yapmamışız” ifadelerini kullandı.